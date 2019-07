Taglio del nastro per le nuove strutture della Marina di Casal Borsetti

Consorzio Porto Reno e GBH Immobiliare 2, insieme ai condomini proprietari dei posti barca, inaugurano le nuove strutture del Marina di Porto Reno. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 luglio alle 18.30 per il classico taglio del nastro ed un aperitivo che sancisca l’inizio del tanto atteso completamento dell’intero comparto di Casalborsetti.

La struttura, che ospita 334 posti barca (in proprietà privata), di cui 70 di pertinenza degli appartamenti overwater, è stata finalmente completata con area uffici e reception, un blocco di servizi igienici con docce e spogliatoi e un impianto di distribuzione carburanti affacciati direttamente sullo specchio acqueo, nonché un supermercato a marchio Despar aperto nel mese di aprile su una superficie di 500mq.

I lavori, iniziati a dicembre dello scorso anno, sono stati portati a compimento con grande soddisfazione di tutti i fruitori. Dall’impegno congiunto di GBH2 e CONSORZIO PORTO RENO si sono creati i presupposti per completare questo insediamento turistico, portuale, commerciale e residenziale.

Si apre quindi ufficialmente la campagna vendita dei posti barca promossa da GBH2, proprietaria di circa 180 posti per imbarcazioni da 7,00 a 16,00 metri. I prezzi, per un posto barca con finger in proprietà privata, partono da 11.500€ + iva. Tutti gli ormeggi sono dotati di finger laterale o di briccole in legno.

I Servizi portuali, erogazione di acqua ed energia elettrica, pulizia dello specchio acqueo, illuminazione delle banchine, assistenza all’ormeggio e manutenzione sono erogati da Consorzio Porto Reno SRL, società presieduta dall’Avvocato Giorgio Rebecchi e partecipata direttamente dai condomini proprietari che assicurano la massima trasparenza nella gestione.

Lo specchio acqueo del Marina è dotato di Porte Vinciane che garantiscono livelli di marea controllati anche in periodi di condizioni meteo fortemente avverse. L’offerta dei servizi integrati vedrà inoltre l’apertura di tutto il comparto commerciale con negozi di ferramenta ed accessori nautici, un bar con terrazza esterna, un piano per uffici e broker nautici oltre all’insediamento di un operatore specializzato in attività di rimessaggio e dry docking.

Durante l’evento del 19 luglio saranno presentati alcuni partner che, credendo fortemente nel potenziale di questa struttura, illustreranno alcuni servizi dedicati:

King Motortech – Operatore nautico specializzato in servizi di assistenza e rimessaggio e vendita di imbarcazioni nuove e usate.

Sircase Ravenna – Agenzia Immobiliare per la commercializzazione degli appartamenti overwater affacciati direttamente sullo specchio acqueo e dotati di posto barca di pertinenza e coperto.

Monety – Società di mediazione creditizia per l’erogazione di servizi finanziari mirati e calibrati all’acquisto di appartamenti e posti barca.

Maggiori info al sito www.marinadiportoreno.it.