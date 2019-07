Nelle spiagge della Romagna degustazione dei prodotti Made in Italy

Sono 6 le località della nostra costa interessate all’iniziativa ”Tipici da Spiaggia”, predisposta dal SIB – Sindacato Italiano Balneari, aderente a Confcommercio: Comacchio, Punta Marina, Cervia/Milano Marittima, Cesenatico, Rimini e Riccione.

Per gli ospiti degli stabilimenti balneari di queste località, che avranno esposta la locandina dell’evento, sarà possibile degustare, nella giornata di sabato 27 luglio, le pesche nettarine di Romagna (IGP – Indicazione Geografica Protetta) e il miele di produzione locale.

“Tipici da Spiaggia – commenta i Presidente del SIB Emilia Romagna Simone Battistoni– vuole rafforzare il marchio Italia e la Destinazione Romagna, mettendo in sinergia due eccellenze del nostro Paese: la balneazione attrezzata e i prodotti Made in Italy. Due eccellenze che sono maggiormente esposte ai fenomeni metereologici estremi, come si è visto nei giorni scorsi”.