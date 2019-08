Turismo, primi 6 mesi 2019: dati in bilico, bene Ravenna città, male i lidi, tiene Cervia, in crescita Faenza e Lugo

La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato in questi giorni i dati sul turismo nella stagione in corso. Rispetto al 2018 – che è stato un anno da ricordare – si registra a livello regionale un nuovo leggero incremento complessivo. Con luci e ombre, ovvero sono andate meglio le città d’arte e le colline, un po’ meno bene la Riviera Adriatica.

Ma vediamo Ravenna. Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno in provincia di Ravenna si sono registrati 669.000 arrivi lo 0,2% in più rispetto al 2018. Con una leggera flessione degli italiani (559 mila) e una leggera crescita degli stranieri (110 mila). Se guardiamo ai pernottamenti abbiamo invece un risultato negativo dello 0,6% sul 2018 con 2.164.000 presenze (1.725 mila italiani e 439 mila stranieri, in deciso calo questi ultimi).

Se andiamo a vedere le performance delle città troviamo al primo posto il comune di Cervia con 335 mila arrivi (più 0,5%) e 1.103.000 presenze (meno 0,5%, pesante soprattutto il calo del 6,1% degli stranieri).

Dopo Cervia abbiamo il comune di Ravenna con due segni meno: 263 mila arrivi (meno 1,2%) e 878 mila presenze (meno 0,9%). Se andiamo però più nel dettaglio troviamo che si accresce la dicotomia fra città d’arte e mare, che continua nella sua inesorabile discesa. Ravenna città infatti fa registrare fra gennaio e giugno un doppio più: più 5,0% negli arrivi e più 1,3% nelle presenze. Mentre i lidi di Ravenna fanno registrare un doppio meno: meno 5,8% di arrivi e meno 1,6% di presenze.

Il comune di Faenza fa registrare un incoraggiante più 5,8% negli arrivi e un più 3,3% nelle presenze, rispettivamente 30.000 e 75.000 i numeri.

Infine il comune di Lugo fa registrare 14.000 arrivi (più 4,8%) e 28.000 presenze (più 1,8%).