A Marina di Ravenna arriva Adrireef, festival europeo dedicato al mare Adriatico

Il tema delle scogliere e barriere sottomarine sarà l’elemento principale di Adrireef, festival atteso a Marina di Ravenna dal 30 agosto all’1 settembre 2019. Per la prima volta nella storia recente elementi cardine del turismo locale come le barriere sottomarine e le scogliere saranno approfonditi e valorizzati all’interno di un evento dal largo respiro.

“All’interno del progetto europeo Interreg che si sviluppa con i nostri partner croati abbiamo sviluppato questo ricco festival che affronta diverse tematiche legate all’economia del mare – racconta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini -. Ricerca e innovazione saranno protagoniste dell’Adriathon, una sfida di progettazione tra professionisti proprio su questi temi, mentre con le altre attività ludiche e gli appuntamenti in programma, riscopriamo l’identità marinara di Marina di Ravenna che rappresenta per il comparto turistico un gran valore aggiunto se abbinata alla spiaggia e declinata in esperienze da offrire ai nostri ospiti anche al di fuori dei giorni del festival ”.

L’Adriathon

Venerdì 30 agosto il festival Adrireef entra nel vivo alla Sala Auditorium della sede Decentrata del Mare del Comune di Ravenna: alle 15.30 si apre Adriathon, un hackathon di due giorni che coinvolge giovani designer, biologi, informatici e creativi dedicato allo sviluppo di idee innovative per la valorizzazione dei nostri reef e del nostro mare. L’iniziativa vede la collaborazione scientifica di Fondazione Flaminia – Centro per l’Innovazione, Art-ER e Clust-Er Greentech.

Il convegno

Nel pomeriggio le squadre partecipanti all’Adriathon, i partner di progetto e, soprattutto, le associazioni e le imprese locali prenderanno parte ad un momento di approfondimento aperto al pubblico dove numerosi esperti testimonieranno come turismo subacqueo, escursionismo, pesca, energia possono rappresentare nuove frontiere per la crescita economica dell’Adriatico. Si partirà con la descrizione delle azioni previste dal progetto Adrireef cui seguiranno una serie di interventi dedicati al mare Adriatico: Blue growth, energia, sostenibilità e sviluppo strategico a cura di Stefano Valentini, Blue Business di Tiziana Campisi, Soluzioni eco per porti più vivi e inclusivi di Laura Airoldi, La subacquea professionale a Ravenna di Giovanni Esentato, La cozza di Marina in festa di Nevio Ronconi, Azioni di sostegno e valorizzazione del territorio di Silvia Di Nardo, Il mondo sommerso del Paguro di Giovanni Fucci, Opportunità di una pesca sostenibile di Simone d’Acunto, Blue Jobs di Massimo Bellavista.

Gli eventi

Il festival si apre a cittadini e turisti con numerosi eventi aperti al pubblico, regalando suggestioni e spunti per una migliore conoscenza e percezione dell’Adriatico, ecosistema complesso da scoprire, capire e tutelare, senza che ciò impedisca lo sviluppo di attività imprenditoriali.

L’hackathon proseguirà il sabato dalle 9 del mattino all’una di notte e la domenica dalle 10.30 alle 13 avverrà la presentazione dei progetti creati e la premiazione dei vincitori.

Venerdì 30 agosto alle 19.45 in piazzale Marinai d’Italia sarà inaugurata l’installazione fotografica Diga foranea Benigno Zaccagnini a cura di Luigi Tazzari, mentre sabato 31 agosto alle 18 alla galleria Faroarte (piazzale Marinai d’Italia 20) inaugura la mostra di Alfonso Frasnedi a cura di Capit Ravenna.

Sempre sabato 31, alle 19, in via Molo Dalmazia, La cozza in un panino, degustazione di fronte ai pescherecci (a pagamento) a cura di Cooperativa Piccola e Media Pesca La Romagnola e, alle 20.30 sul Molo Dalmazia Guardiano Sud, Ceniamo sul Molo, cena a pagamento con menù a base di pesce della nostra costa con dress code bianco, (prenotazione obbligatoria 335.7612408), a cura di Marina Flower.

La serata culmina alle 22 sempre al Molo Dalmazia con Calipso, la signora delle Acque, spettacolo di canto e danza a cura di Corona Events Artists Company, con la collaborazione di Circolo Velico Ravennate e Cooperativa Spiagge Ravenna.

Domenica 1 settembre, dalle 9, una veleggiata da Marina di Ravenna a Cervia e ritorno con partenza dal porto turistico Marinara, a cura di Società Velica di Cervia in collaborazione con i Circoli del Territorio. Alle 19 al Bacino Pescherecci, il 1° Palio della Voga di Ravenna iniziativa sportiva non competitiva tra marinai di salvataggio con natante a remi (moscone) a cura di Endas Ravenna.

Venerdì 30 agosto dalle 20.30 e domenica 1 settembre dalle 19.30 Visita al centro recupero fauna marina Cestha (ingresso a pagamento, prenotazione 3287403278).

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: Turtles and dolphins watching: escursione gratuita di 2 ore con partenza dalla sede di Cestha in via Molo Dalmazia 49 alle 5.30 del mattino (prenotazione 3287403278).

Sabato 31 alle 11 Rilascio in mare di una tartaruga curata dal Cestha, partenza con la Motonave Elisa dal Molo Dalmazia 71. Escursione a pagamento (info e prenotazioni 3287403278).

Venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre aperture straordinarie del MAS Museo delle Attività Subacquee: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e visita guidata gratuita tutti e tre i giorni alle 17.30. Aperture straordinarie anche delle biblioteche Ottolenghi e Strocchi di Marina di Ravenna venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.