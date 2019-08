A Rimini un corso gratuito per Tecnico dei servizi sala-banqueting. Specializzato in digital organization

COM2 ente di formazione accreditato il Regione Emilia Romagna, tramite finanziamento regionale (con fondi FSE), organizza per la prima volta in regione due edizioni del corso di “Tecnico dei servizi sala-banqueting: specializzato in digital organization rif. PA 2018 11116 RER e Rif.PA 2018-11161 RER”, sede di svolgimento Rimini.

Il corso è finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo, l’occupazione e all’aggiornamento delle competenze professionali con successiva occupazione presso 36 ristoranti e alberghi di Rimini e Riccione che hanno aderito al progetto.

Il corso mira a formare un tecnico in grado di gestire i percorsi di distribuzione per pasti e bevande, progettare eventi scegliendo le opportune modalità di servizio, provvedere al layout ed all’ambientazione degli spazi, effettuare attività di customercare and satisfaction, implementando ed utilizzando sistemi informatici e digital devices per l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse.

Il corso è completamente gratuito dalla durata di 500 ore, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e si rivolge a soggetti disoccupati e inoccupati.

E’ possibile candidarsi da questo link : https://form.jotformeu.com/91622927523358

Dettagli relativi al corso, tempistica e programma sono consultabili da locandina allegata e dal nostro sito : https://www.comdue.com/corso-tecnico-sala/