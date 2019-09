CerviaINbolla 2019. Bollicine e cibi gourmet al Magazzini del Sale

Winelover e gastronauti a raccolta nell’ultimo fine settimana di agosto per l’evento più frizzante dell’anno in Riviera.

Venerdì 30 e sabato 31 agosto torna ai Magazzini del Sale la quinta edizione di Cervia in Bolla, il format tenuto a battesimo da Taste Production che mette in degustazione 100 fra le migliori etichette spumantistiche del Belpaese in rappresentanza di oltre 40 cantine provenienti da 10 regioni italiane.

Un evento dedicato al vino ma anche a chi vuole degustare le numerose prelibatezze gastronomiche che nelle ampie sale dei Magazzini affiancheranno i banchi d’assaggio delle bollicine .

E per non dimenticare la sua vocazione professionale, Taste Production raddoppia lunedì 2 settembre, trasferendo i banchi di Cervia in Bolla nelle attigue Officine del Sale, per ospitare gli addetti ai lavori, titolari di ristoranti, hotel ed enoteche, in una giornata dedicata al business.

Ai Magazzini del Sale di Cervia porte aperte al pubblico nelle giornate di venerdì e sabato, dalle 18 alle 24, mentre il lunedì alle Officine del Sale si entra solo con l’invito.

Protagoniste della kermesse sono le bollicine: 41 le ‘maison’ selezionate che, dall’Alto Adige alla Sicilia, raccontano dalla viva voce dei produttori, le eccellenze vitivinicole provenienti da diversi terroir italiani ad alta vocazione spumantistica. A proporre in degustazione le loro migliori etichette cantine di Franciacorta, Trento DOC, Oltrepò Pavese, Piemonte, Alto Adige, Trento, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia.

Ad accompagnare i calici una gastronomia ad ‘altopalato’ con i salumi selezionati di Babbi Gastronomia, Casa Spadoni e Azienda Agricola Bertozzi, i formaggi freschi e stagionati di Fattorie Rabboni-Zanetti, i sapori in coltura simbiotica dell’Orto di Sophie e la piada della tradizione della Piadina Marina.

Organizzata da Taste Production (www.tasteproduction.it), società forlivese che promuove con i suoi eventi aziende enologiche e produttori alimentari in collaborazione con professionisti del settore, CerviaINbolla 2019 si pone l’obiettivo di far conoscere al pubblico l’effervescente mondo delle “bollicine”, ma anche e soprattutto di mettere in contatto operatori del settore e produttori.

Agli addetti ai lavori è infatti dedicata quest’anno la giornata di lunedì 2 settembre (dalle 15,00 alle 19,00) alle Officine del Sale a cui sono invitati oltre 2700 professionisti ho.re.ca.

Grande novità dell’edizione 2019 il nuovissimo format #enotecatemporanea per una maggior conoscenza e promozione delle etichette in degustazione, sia per il pubblico che per gli operatori.

Molti gli attori del territorio che hanno collaborato con Taste Production per rendere possibile l’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Cervia. Fra questi, rimanendo nel grande capitolo del gusto Mokador con le sue miscele d’eccellenza, e aziende come Edilpiù Porte e Finestre, AM Forlì, Net Marketing.

Info:

Magazzini del Sale, Viale Nazario Sauro, Cervia

Pubblico: venerdì 30 agosto, sabato 31 agosto h.18:00 – 24.00

Ingresso:

BIGLIETTI INGRESSO:

5 ticket vino + 2 ticket food = € 22

degustazione libera vino + 2 ticket food = € 35

www.cerviainbolla.com

https://m.facebook.com/events/321793931858658