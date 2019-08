Marina di Ravenna. Il festival Adrireef si chiude con la premiazione dell’Adriathon

Domenica 1 settembre si chiude con una giornata intensa Adrireef, il festival promosso dagli assessorati alle Politiche Europee, Turismo e Ambiente del Comune di Ravenna, nell’ambito del progetto europeo Interreg Adrireef che, attraverso incontri, degustazioni, feste e molto altro, racconta il mare Adriatico e il suo futuro in termini di sviluppo economico sostenibile e innovativo.

L’Adriathon

Alla Sala Auditorium della sede Decentrata del Mare del Comune di Ravenna dalle 10.30 alle 13 avverrà la presentazione dei progetti creati nei due giorni precedenti e la premiazione dei vincitori. Adriathon è un hackathon di due giorni che coinvolge giovani designer, biologi, informatici e creativi dedicato allo sviluppo di idee innovative per la valorizzazione dei nostri reef e del nostro mare. L’iniziativa vede la collaborazione scientifica di Fondazione Flaminia – Centro per l’Innovazione, Art-ER e Clust-Er Greentech.

La giornata conclusiva di Adrireef ha tanto altro da proporre: in Piazzale Marinai d’Italia a Marina di Ravenna è sempre visibile l’installazione fotografica Diga foranea Benigno Zaccagnini a cura di Luigi Tazzari, mentre alla Galleria Faroarte (piazzale Marinai d’Italia 20) si può visitare la mostra di Alfonso Frasnedi a cura di Capit Ravenna.

Dalle ore 9, invece, è in programma una veleggiata da Marina di Ravenna a Cervia e ritorno con partenza dal porto turistico Marinara, a cura di Società Velica di Cervia in collaborazione con i Circoli del Territorio. E alle 19 al Bacino Pescherecci, ecco il 1° Palio della Voga di Ravenna, iniziativa sportiva non competitiva tra marinai di salvataggio con natante a remi (moscone) a cura di Endas Ravenna.

Inoltre, dalle 19.30 è possibile la Visita al centro recupero fauna marina Cestha (ingresso a pagamento, prenotazione 3287403278), mentre per i più mattinieri c’è Turtles and dolphins watching, escursione gratuita di 2 ore con partenza dalla sede di Cestha in via Molo Dalmazia 49 alle 5.30 del mattino (prenotazione 3287403278).

Infine anche l’apertura straordinaria del MAS Museo delle Attività Subacquee, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, con visita guidata gratuita alle 17.30.

Adrireef è un progetto Interreg Italia-Croazia di cui il Comune di Ravenna è capofila.

Programma completo e sempre aggiornato su www.italy-croatia.eu/adrireef e www.turismo.ra.it