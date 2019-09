Castel Bolognese. Coldiretti al Sindaco: “belle parole sulla Circonvallazione. Pronti ad un incontro”

“Dopo mesi, anzi anni di stallo sulla questione della variante per la realizzazione della Circonvallazione di Castel Bolognese, la volontà espressa pubblicamente dal Sindaco, dichiaratosi pronto ad un confronto e disponibile a trovare soluzioni per gli agricoltori, è indubbiamente un fatto positivo”. Questo il commento di Coldiretti Ravenna alle parole del Primo Cittadino riportate dalla stampa.

Colta la disponibilità del Sindaco su di un tema particolarmente sentito dai produttori agricoli della zona, tema peraltro già analizzato da Coldiretti che in passato si era fatta portavoce delle istanze dei propri associati presso l’amministrazione e gli enti coinvolti, l’ Organizzazione ha provveduto a richiedere, con lettera ufficiale (allega) indirizzata al Primo Cittadino, un incontro urgente per trattare l’argomento.

“Confidiamo, dunque, che quanto espresso dal Sindaco alla stampa si possa concretizzare positivamente al fine di aprire quanto prima un confronto che da tempo auspichiamo per trattare un argomento di grande importanza per le imprese agricole del territorio e per l’ambiente”.