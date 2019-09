Ravenna, Giorgio Urso Calè e Diletta Renna de “Il Divino” alla conquista dello Sherbeth Festival con “U Cantu Rivoluzionario”

Nuova importante riconoscimento per Giorgio Urso Calè e Diletta Renna, titolari de “Il Divino-Gelateria” di via Mazzini, 45, a Ravenna. I due gelatieri sono stati infatti selezionati per partecipare allo Sherbeth Festival, evento internazionale dedicato ai professionisti del gelato artigianale, che si terrà a Villa Bellini, Catania, dal 26 al 29 settembre. Un festival nato 11 anni fa che premia il miglior gelato artigianale e che unisce gelatieri proveniente dall’Inghilterra, dall’Italia, fino alla Cina e al Giappone.

Questa nuova edizione vede la partecipazione in tutto di 50 professionisti, tra cui appunto Giorgio e Diletta, selezionati dopo aver presentato la propria candidatura che consisteva nell’elaborare un’idea/tema da legare ad un nuovo gusto di gelato artigianale. L’idea presentata dai proprietari de Il Divino parte dal concetto di “memorie” e di “rivoluzione“: “le memorie” per non dimenticare le origini siciliane dei due gelatieri, e più in generale le tradizioni e materie prime italiane, sempre alla base del loro gelato e dall’altra parte il concetto di “rivoluzione”, garantendo un gelato accessibile a tutti, senza l’utilizzo di lattosio. Dall’unione di queste due parole nasce così il nuovo gusto che i gelatieri di via Mazzini presenteranno a Catania, intitolato “U Cuntu Rivoluzionario”.

“Un gusto – come spiega Giorgio sulla sua pagina Facebook – che racconta una storia: un delicato fior di latte, privo di lattosio che si sposa con un variegato all’infuso di Rooibos Biologico puro, arricchito da scaglie grossolane di cioccolato di Modica, varietà “Bean to bar – Chuao”. Un modo per unire storia e tradizione dall’incontro della cultura araba e siciliana, fino alla scoperta delle vere radici della Sicilia.”

“Siamo contentissimi – ci dice Giorgio – dell’opportunità che ci è stata concessa, che ci permetterà di confrontarci con grandissimi gelatieri e di rappresentare per la prima volta Ravenna in una manifestazione così importante.”

I 50 partecipanti al Festival concorreranno in una gara e a scegliere il miglior gelato artigianale sarà una giuria popolare, ovvero tutti coloro che vorranno partecipare all’evento, pagando un biglietto d’ingresso. In parallelo si svolgerà anche una competizione nell’area Vip allestita sempre a Villa Bellini, dove, in questo caso, a votare il miglior gusto sarà una commissione tecnica.

Per i ravennati amanti del gelato e aperti alle novità, sarà possibile assaggiare “U Cantu Rivoluzionario” al Divino-Gelateria, solo dopo la fine dello Sherbeth Festival, come ci confermano i titolari che, cambiando argomento, per parlare un po’ dell’andamento di questa stagione estiva che volge quasi al termine e più in generale dell’anno 2019, ci dicono che le vendite in negozio sono andate bene, anche si è riscontrata la presenza di molti meno turisti rispetto al 2018.

“È comunque un fenomeno generale, che si riscontra in tutta Italia – spiega Giorgio, che ha avuto modo di confrontarsi con altri colleghi gelatieri italiani -. Dall’estremo sud, all’estremo nord, il turismo è in calo. Per fortuna, se da una parte c’è stato un calo di turisti in gelateria, dall’altra abbiamo avuto un aumento di clienti ravennati, che continuano ad amare il nostro gelato e a scegliere Il Divino”.