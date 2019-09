Concorso pubblico Asl per coadiutore amministrativo senior: Uil Fpl organizza un corso di preparazione

In vista del Concorso Pubblico che l’Azienda USL della Romagna intende bandire per l’assunzione a tempo indeterminato di 39 Coadiutori Amministrativi Senior – cat. B livello economico super (BS) – Ruolo Amministrativo la UIL FPL di Ravenna organizza un Corso di Preparazione al Concorso. Le lezioni verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di COADIUTORI AMMINISTRATIVI SENIOR e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti.

La UIL FPL si avvarrà della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di un soddisfacente percorso di studi teorico/pratico. Il corso, APERTO A TUTTI, è totalmente GRATUITO per gli ISCRITTI UIL, mentre verrà richiesto un contributo ai non iscritti. Informazioni più dettagliate riguardo al programma, al luogo, agli orari e ai giorni delle lezioni verranno comunicate ai partecipanti direttamente dai funzionari della UILFPL e altresì divulgati, successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso, sulla pagina Facebook www.facebook.com/uilfplravenna/ e sul sito www.uil-ravenna.it .

Per ogni specifica informazione gli interessati possono rivolgersi telefonando o scrivendo un WhatsApp indicando nome, cognome e in caso di occupazione nome del datore di lavoro e sede di servizio a: Luca Lanzillotti 392 9889 867 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica indicando nome, cognome e in caso di occupazione nome del datore di lavoro e sede di servizio a: luca.lanzillotti@uil-ravenna.it