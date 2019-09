Edison Stoccaggio: lavori di manutenzione al pozzo “COT C3dir” a Cotignola per circa 50 giorni

Edison Stoccaggio comunica che, nell’ambito delle normali attività operative relative alla concessione di stoccaggio “San Potito e Cotignola”, è stato programmato un intervento di manutenzione del pozzo denominato “COT C3dir”, presso il “Cluster C” in via Rondinina nel comune di Cotignola, da svolgersi a partire dal prossimo lunedì 9 settembre. Tale intervento, autorizzato dall’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia con provvedimento n. AA 1869 del 26/06/2019, avrà una durata indicativa di circa 50 giorni.

La realizzazione dell’intervento comporterà l’utilizzo di mezzi pesanti con possibili disagi per il traffico locale, in particolare nella zona limitrofa al cantiere. Il programma di massima dei movimenti dei mezzi pesanti (che avverrà normalmente in orario diurno) è il seguente: fase di allestimento del cantiere per una durata di circa 10 giorni, dal 9 settembre al 18 settembre; fase di manutenzione del pozzo per una durata di circa 30 giorni, dal 18 settembre al 18 ottobre; fase di smontaggio del cantiere per una durata di circa 15 giorni, presumibilmente dal 18 ottobre al 2 novembre.

Le date di cui sopra potranno subire delle modifiche in funzione dell’andamento delle attività sul campo. L’impianto che verrà utilizzato per la fase di manutenzione del pozzo avrà un’altezza massima di 22 metri dal piano campagna. Le attività di cantiere verranno condotte anche nel fine settimana e in orari notturni. Al fine di limitare l’impatto acustico verso l’esterno, verranno installati dei pannelli fonoassorbenti in prossimità dei punti di emissione, come già fatto in occasione di interventi analoghi condotti nella stessa area. Verrà inoltre effettuato, nei primi tre giorni di attività dell’impianto, su tutta la giornata, in accordo con ARPA, un monitoraggio acustico presso le abitazioni limitrofe l’area al fine di verificarne l’impatto.