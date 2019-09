Novità in vista per la Stazione di Ravenna. Scadrà il 30 settembre il termine ultimo per presentare le manifestazioni d’interesse per la locazione di un immobile da destinare ad attività commerciali, ubicato all’interno della Stazione ferroviaria di Ravenna, di Piazza Farini.

“RFI S.p.A., proprietaria dell’immobile, ha interesse a capire le potenzialità dello spazio ed ha quindi pubblicato l’avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati” – spiega l’ingegner Sergio Cardo di Ferservizi S.p.A – L’immobile è ampio circa 155 mq ed è situato nel corridoio a sinistra dell’ingresso e dovrà essere adibito ad attività commerciale rivolta principalmente alla clientela ferroviaria“.

Foto 3 di 3





Al momento RFI è aperta a tutte le ipotesi: negozi di souvenir o di prodotti enogastronomici, d’abbigliamento o librerie, o qualsiasi altra tipologia, l’unica esclusione è per attività non conformi con l’immagine del Gruppo e che vadano in contrasto con l’etica della società quindi sala giochi/slot, money trasfer, compro oro, sexy shop, o per attività commerciali della stessa tipologia di quelle già presenti all’interno della Stazione.

“Al momento sono già numerose le domande presentate ma RFI – spiega Cardo -. Gli interessati possono richiedere il sopralluogo per la visita dell’immobile fissando un appuntamento da concordare con un incaricato di RFI S.p.A. telefonando al numero 3138092405 o scrivendo all’indirizzo e-mail l.vaccargiu@rfi.it”.