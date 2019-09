Plafond di 10milioni della Cassa Ravenna a sostegno dell’attività agricola e agrituristica

La Cassa di Ravenna S.p.A. ha deciso di istituire per il 2019 un ulteriore, consistente plafond dell’ammontare di 10.000.000,00 euro teso a sostenere il settore primario con una innovativa Linea di Finanziamenti agevolati denominata “CrediVerde”.

Il plafond può essere erogato attraverso aperture di credito in conto corrente con mutui chirografari fino a 60 mesi e mutui fondiari fino a 180 mesi di durata. Tutti finanziamenti atti a coprire fino al 100% delle fatture e finalizzati alla conduzione, sviluppo e miglioria dell’attività agricola ed agrituristica.

Ampia è la platea dei beneficiari, numerose ed innovative le tipologie di finanziamenti comprese nel plafond: per acquisto di sementi, fertilizzanti, attrezzature e beni necessari all’attività produttiva e di prima trasformazione finalizzati allo sviluppo dell’attività agricola, per acquisto di macchinari e per interventi di difesa attiva (reti antigrandine, impianti di irrigazione, ventilatori antibrina, ecc.), per impianti e riconversioni colturali e varietali (reimpianto vigneti e nuovi frutteti), per incentivare il turismo “verde” attraverso la ristrutturazione di fabbricati rurali e l’acquisto di dotazioni per attività agrituristiche, per il ricovero di macchinari ed attrezzi, per l’acquisto di nuovi terreni.

Con questa iniziativa la Cassa di Ravenna S.p.A. intende dare un forte segnale di vicinanza al mondo agricolo, supportando le imprese sia nella fase espansiva, sia nelle difficoltà legate ai problemi della attuale congiuntura economica.