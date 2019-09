Icel attenta all’ambiente: Fausto Gresini in visita alla cooperativa lughese

Prosegue l’impegno di Icel per la sostenibilità ambientale con l’uso di materie prime a minor impatto ambientale ed economicamente sostenibili, l’utilizzo di un’auto elettrica per gli spostamenti di lavoro e la partnership con il Team Trentino GresiniMotoE.

Nei giorni scorsi, Fausto Gresini,team leader della squadra motociclistica, ha fatto visita alla cooperativa lughese per presentare al Consiglio di amministrazione e ai dipendenti il progetto del team e le motivazioni che hanno spinto Icel a sponsorizzare la stagione 2019del campionato. In questa occasione Fausto Gresini ha così illustrato ai numerosi soci e dipendenti di Icel le caratteristiche e le prospettive delle moto elettriche da competizione su cui la cooperativa ha deciso di investire. Icel è infatti sponsor tecnico per il 2019 del Team Trentino GresiniMotoE, in continuità con la costante attenzione di Icelalla mobilità sostenibile.

“La mobilità sostenibile e l’attenzione all’ambiente sono ormai diventati valori fondamentali per Icel – spiega il presidente della cooperativa lughese AndreaBabini -. La partnership con il Team Gresini va proprio in questa direzione perché pensiamo sia giusto sostenere la mobilità elettrica”.

Grazie all’accordo con il team per la stagione 2019 del campionato, Icel avrà visibilità sulla carena bassa di entrambi i prototipi numero 11 e 32 e sarà presente anche nelle pannellature dei box.