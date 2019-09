A Cervia l’Assemblea Albergatori 2019 di fine anno con il rinnovo delle cariche sociali

Si svolgerà martedì 17 settembre, alle ore 15.00, presso la sala congressi A. Batani di Confcommercio Ascom (Cervia in via G. Di Vittorio, 26) l’Assemblea Albergatori 2019 organizzata da Federalberghi Ascom Cervia per il tradizionale bilancio di fine anno e il rinnovo delle cariche sociali.

Al tavolo dei relatori: il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli, il Presidente Federalberghi Emilia Romagna Alessandro Giorgetti, il Direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi, il Sindaco di Cervia Massimo Medri, l’Assessore al Turismo della regione Emilia Romagna Andrea Corsini. Al centro dei lavori dell’Assemblea è inserita l’analisi del comparto turistico cervese, le attività svolte fino ad ora, le politiche e le attività di rilancio per il prossimo futuro.

Tra i temi trattati: attività svolte dal Consiglio nei 5 anni di mandato, Destinazione Romagna, presenze e fatturato, nuovo prodotto turistico, progetti di attrazione, trasporti, collegamenti e imposta di soggiorno.