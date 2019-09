Sindaco Ranalli in visita alla zona industriale di Lugo. “Realizzare bacino di laminazione per contenimento acque”

Martedì 17 settembre il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha visitato alcune aziende della zona industriale di Lugo per parlare di iniziative e progetti futuri in programma per il territorio. Alla visita era presente anche il presidente di Cna Lugo Nicola D’Ettorre. Tra le tematiche affrontate, la realizzazione del bacino di laminazione nella zona e la prossima edizione di Bassa Romagna in Fiera.

“Crescita del territorio e infrastrutture adeguate sono gli obiettivi che da tempo portiamo avanti per Lugo e per la sua zona industriale – ha dichiarato Davide Ranalli -. In quest’ottica va la realizzazione del bacino di laminazione per il contenimento delle acque, un’opera necessaria e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale”.

Nella stessa giornata Davide Ranalli ha visitato anche la sede della concessionaria Lattuga Giulio di Lugo, accompagnato dal fondatore della concessionaria, Giulio Lattuga. L’azienda è stata fondata nel 1968, inizialmente come piccola officina meccanica. La sede della concessionaria è stata prima in via Foro Boario, poi nella zona commerciale vicino a via Piratello e infine in via de’ Brozzi, dove è arrivata nel 1980. La sede attuale ospita, oltre agli spazi espositivi, anche l’officina e il magazzino ricambi. L’azienda Lattuga Giulio srl conta circa 30 dipendenti e sei soci operativi: Giulio Lattuga, Luciano Bucci, Nicola D’Ettorre, Ornella Lattuga, Marco Lattuga e Michele Lattuga.