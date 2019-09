Trattoria “Marianaza”. Giovedì 19 settembre un evento per il 50° anniversario

Modifiche alla viabilità, giovedì 19 settembre prossimo, in via Torricelli, a Faenza, in occasione di un evento per festeggiare il 50° anniversario di uno storico ristorante di Faenza: la trattoria “Marianaza”.

Dalle ore 18.00 fino alle 24.00 di giovedì saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore nel tratto di via Torricelli compreso dal civico 21/a fino al civico 23/c.

In via Torricelli sarà pertanto obbligatorio svoltare a sinistra all’intersezione con via Marescalchi, mentre le auto transitanti in via Zuffe, all’intersezione con via Torricelli dovranno obbligatoriamente procedere diritto su via Marescalchi.

Doppio senso di circolazione, infine, per i soli residenti, nel tratto di via Torricelli compreso dal civico 25 a via Manfredi.