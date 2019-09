Carenza di personale stagionale qualificato. A Cervia parte il progetto Jobter

A Cervia Confcommercio Ascom, Federalberghi , FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi in collaborazione con Iscom ER tramite L’Accademia dell’Ospitalità T.Medri, stanno avviando il progetto/servizio ‘Jobter’, di ricerca e selezione di personale per il terziario con il supporto della piattaforma on line per reperire personale qualificato.

Anche durante la stagione turistica appena trascorsa, infatti, gli operatori hanno segnalato la carenza di personale stagionale qualificato da assumere nelle proprie strutture. Iscom ER attraverso L’Accademia dell’Ospitalità T.Medri di Cervia ha intercettato il problema che ha riguardato le aziende alberghiere e ristorative della costa Romagnola.

Per dare risposta alla carenza di personale qualificato, in questi giorni, Iscom ER ente di formazione di Confcommercio ER sta programmando percorsi formativi altamente specializzati che si svolgeranno presso la sede Iscom ER di Cervia – Accademia dell’Ospitalità T.Medri

Il primo corso in partenza è “camerieri di sala e bar con competenze nel settore dell’enogastronomia del territorio” Il corso, gratuito, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal FSE, è rivolto a 12 persone non occupate

Il corso, della durata di 300 ore inizierà il 15 ottobre 2019 e terminerà entro la metà di gennaio 2020.

I partecipanti dovranno frequentare 180 ore di aula con lezioni teorico/pratiche per l’acquisizione di skils professionali quali le tecniche di allestimento della sala, il servizio al tavolo, l’enogastronomia e il food storytelling, lo sviluppo sensoriale e degustazione dei vini, la preparazione di snack e bevande, la lingua inglese tecnica e l’assistenza ai clienti. A conclusione dell’azione formativa in aula i frequentanti svolgeranno 120 ore di stage presso imprese partner del progetto formativo.

Al termine del corso, i partecipanti sosterranno un esame con il rilascio di un ‘attestato di certificazione di competenze’ per coloro che risulteranno idonei.