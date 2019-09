Confcommercio Ravenna ringrazia la Digos per i controlli contro il terrorismo jihadista

“Ci complimentiamo per i celeri, professionali e mirati controlli di prevenzione del fenomeno del terrorismo jihadista da parte della Digos della Questura di Ravenna, diretta dal Vicequestore Ornella Lupo, che hanno portato all’espulsione di un giovane tunisino inserito in una lista di persone da monitorare”. Così Confcommercio Ravenna, nel ringraziare anche il dirigente della Digos Ravenna Alberto Verzera, rinnova il proprio apprezzamento alle donne e agli uomini della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali di Ravenna per l’impegno e la dedizione al proprio lavoro e per la sicurezza della città e dei suoi cittadini.

“In molte occasioni Confcommercio Ravenna ha posto l’accento sulla sicurezza che è e rimane tuttora al primo posto tra le problematiche evidenziate dagli associati (prima della burocrazia e della fiscalità) e per questo tema sensibile per cittadini e imprese – prosegue l’associazione di categoria con sede in Via di Roma -. Non sono poche, in questi ultimi anni, le operazioni della Digos di Ravenna che hanno interessato affiliati o soggetti pericolosi jihadisti, e il buon esisto di queste operazioni è stato ottenuto grazie all’impegno quotidiano da parte delle Forze dell’Ordine, con il prezioso coordinamento del Prefetto di Ravenna”.