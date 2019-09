Il nuovo presidente della Camera di Commercio Ravenna Giorgio Guberti in visita a Sapir e Tcr

Questa mattina, 23 settembre, Giorgio Guberti, nuovo presidente della Camera di Commercio di Ravenna dallo scorso 18 luglio, ha visitato le aziende Sapir e Tcr, terminal portuali del gruppo incontrando i rispettivi presidenti e dirigenti operativi.

Accompagnato dal segretario generale dell’ente, Maria Cristina Venturelli, Guberti è stato ricevuto in Sapir da Riccardo Sabadini, presidente, Mauro Pepoli amministratore delegato e Davide Serrau direttore infrastrutture e sviluppo; al Terminal Container Ravenna ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi e il direttore generale Milena Fico.

La Camera di Commercio di Ravenna è azionista Sapir e nel corso della visita Guberti ha apprezzato l’incremento degli investimenti in nuove tecnologie e l’impegno del gruppo volto a superare quelle problematiche che oggi frenano il pieno sviluppo di tutte le attività portuali.

“All’atto del mio insediamento – ha detto Guberti – ho ricordato come tra le priorità camerali vi siano oggi i temi delle infrastrutture, di collegamenti più adeguati e dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, argomenti fondamentali per la crescita del porto di Ravenna e del commercio in generale e per questo era doveroso incontrare anzitutto gli esponenti di uno dei gruppi più attivi del nostro scalo”.