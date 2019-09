Cna Lugo organizza incontro su decreto “Sblocca Cantieri” e mercato elettronico della PA

Mercoledì 25 settembre, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze della CNA di Lugo in via Acquacalda 37/1, si terrà l’iniziativa dal titolo “Appalti Pubblici”. Alla luce delle novità introdotte dal Decreto “Sblocca Cantieri” saranno presentate le opportunità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e saranno illustrati i cambiamenti in materia di appalti.

Interverranno Roberto Belletti, responsabile Costruzioni e Installazioni Tecnologiche CNA Ravenna e Emanuele Rocchi, Ufficio Servizi Distintivi alle Imprese CNA Ravenna.

Al termine degli interventi sarà dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: Milena Di Maio: tel. 0544 298662 – email: mdimaio@ra.cna.it.