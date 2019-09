Confesercenti Ravenna: imprese sono pronte a collaborare sul progetto Olimpiadi 2032

Confesercenti saluta positivamente l’interessamento del sindaco di Ravenna Michele de Pascale nel creare sinergie per una candidatura multi-territoriale alle Olimpiadi del 2032 insieme ai sindaci di Bologna e Firenze.

Monica Ciarapica, Presidente Provinciale di Confesercenti, commenta così la notizia appresa sui quotidiani locali. “Creare sinergie per portare nel territorio provinciale eventi internazionali – afferma Ciarapica – è un approccio che guarda al futuro con positività: il Sindaco De Pascale ha intuito una possibilità concreta per completare la proposta dei Sindaci Merola e Nardella ed il mondo delle imprese sostiene che rappresentiamo appieno il percorso.”

“La nostra provincia è attrattiva – prosegue – per la qualità della vita e dei servizi, la vicinanza geografica con le due aree metropolitane, con offerte collaterali ed indispensabili che il tessuto imprenditoriale può fornire: nell’ipotesi più rosea in cui la nostra comunità sarà parte del progetto, si potrà contare su imprese turistiche, ricettive e della ristorazione preparate e propositive. Non meno importanti i tanti km di costa su cui può contare la provincia, indispensabili per lo svolgimento di determinate discipline sportive”.

“E’ un’occasione ghiotta su cui lavorare e investire – conclude Monica Ciarapica – in primis sui collegamenti extra-territoriali e sugli impianti e su questo condividiamo la volontà del Sindaco di rendere Ravenna una realtà con tutte le carte in regola per ospitare un evento di portata mondiale come le Olimpiadi. Noi ci siamo per valorizzare le potenzialità della candidatura, per dare un contributo concreto ad una proposta che può essere vincente se tutte le parti lavorano positivamente per arrivarci.”