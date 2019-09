Emilia-Romagna Open, a Ravenna 16 imprese e laboratori aprono le porte ai visitatori

Emilia-Romagna Open. Sono 16 a Ravenna le imprese e i laboratori di ricerca che, dal 26 al 29 settembre, aprono le porte ai cittadini, in particolare ai giovani e alle loro famiglie, per mostrare come sia cambiato il mondo del lavoro e della produzione e per supportare le scelte dei ragazzi per il futuro.

Complessivamente in regione sono 168 le imprese e laboratori che, da Rimini a Piacenza, aderiscono all’iniziativa promossa dalla Regione (in collaborazione con Art-Er) per far conoscere al grande pubblico il cuore produttivo della regione, mettendo in vetrina le produzioni di eccellenza e aprendo le porte dei musei aziendali e dei centri di ricerca.

Oltre Bologna, aperture a Ferrara 6 (2 imprese e 4 laboratori), Forlì-Cesena 18 (16 imprese e 2 laboratori), Modena 34 (25 imprese e 9 laboratori), Parma 20 (11 imprese e 9 laboratori), Piacenza 9 (6 imprese e 3 laboratori),Ravenna 16 (11 imprese e 5 laboratori) Reggio Emilia 23 (17 imprese e 6 laboratori) e Rimini (6 imprese). La manifestazione è collegata al progetto Society, la Notte Europea dei Ricercatori che si terrà a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini il 27 settembre, in contemporanea con oltre 340 città in Europa, di cui circa 50 città italiane.

In mostra, quindi, la ricchezza e la competitività di un sistema produttivo all’avanguardia fatto di piccole e medie imprese, grandi marchi e imprese meno conosciute di tutti i settori, dalla meccanica e meccatronica, alla chimica, all’agrifood alle nuove frontiere dell’automotive e dalla realtà aumentata al design del tessile con i sui centri del fashion.

“I cittadini – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi – potranno vedere e toccare con mano il grande patrimonio industriale dell’Emilia-Romagna, scoprendo la bellezza delle nostre imprese, quanta tecnologia, creatività e passione ci siano dentro alla creazione di prodotti apprezzati all’estero. Le imprese, i lavoratori e le lavoratrici, possono raccontare in prima persona il proprio lavoro quotidiano, far conoscere le produzioni, le tecnologie e le innovazioni che stanno dietro ai prodotti. Un’occasione unica anche per l’orientamento dei nostri giovani che potranno veder da vicino i luoghi di lavoro e avere uno strumento diretto di conoscenza che li aiuterà nelle loro future scelte di vita”.

Emilia-Romagna Open è organizzata in partnership con la Rete dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, le Università, i Clust-Er regionali, Unioncamere Emilia-Romagna, le associazioni di categoria, gli enti di ricerca del territorio, le istituzioni locali. L’iniziativa è finanziata con risorse del fondo europeo Por Fesr nel quadro della politica di coesione, per la crescita economica e l’attrattività del territorio. Il calendario completo delle iniziative di Emilia-Romagna Open è disponibile sulla piattaforma www.emiliaromagnaopen.it dove è anche possibile prenotare le visite.

L’elenco completo, per provincia, delle imprese e dei laboratori che aderiscono all’iniziativa.