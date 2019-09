Ritorna a Ravenna Giardini & Terrazzi 2019, manifestazione dedicata alla cura del verde: il programma

Ritorna anche per quest’anno Giardini & Terrazzi 2019, la manifestazione ravennate 2019 dedicata al verde, nonché al vivere all’aria aperta, è giunta alla VII° edizione annuale con la rassegna merceologica, culturale e l’esposizione nelle centrali piazza del Popolo, piazza Kennedy, piazza San Francesco, Palazzo della Provincia, Giardino Pensile e Cripta Rasponi, via Ricci e adiacenze. Venerdì 27 settembre alle 12 è in programma l’inaugurazione in piazza del Popolo.

“Per il settimo anno consecutivo Giardini e Terrazzi – afferma l’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Cameliani – colorerà il centro storico prolungando la freschezza dell’estate. Si tratta di una manifestazione che ha realizzato i nostri obiettivi di vivacizzazione e attrattività del centro storico e che registra ogni anno, con piena soddisfazione, centinaia di visitatori grazie anche alla eterogeneità degli eventi collaterali tra cui quest’anno la novità del mercato contadino”.

Giardini & Terrazzi Verde Ravenna si rivolge a un vasto pubblico di appassionati e professionisti di giardinaggio e del vivere all’aria aperta e della cura del verde, del florovivaismo, degli arredi ed accessori d’interni e artigianato artistico, divenendo anche momento di attrazione per il turismo tematico di fascia medio alta, con una positiva ricaduta di immagine sulla città. Gli espositori coinvolti, prioritariamente aziende del territorio, propongono una vasta gamma di piante e fiori da collezione, rose profumate (antiche e moderne), ciclamini, piante aromatiche, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e tuberi di fiori, e molto altro ancora. I visitatori avranno anche a disposizione una ampia proposta di arredi da giardino, complementi d’arredo, macchine ed attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e prodotti artigianali.

Una interpretazione di alcuni giardini e terrazzi, realizzati da architetti e progettisti del verde, di provenienza nazionale e insediati in piazza del Popolo, piazza Garibaldi e piazza San Francesco, consentirà di valutare e apprezzare le più innovative soluzioni tecniche ed estetiche per l’allestimento di spazi verdi e outdoor. Un articolato calendario culturale di mostre, conferenze e presentazioni in tema, coinvolgerà gli interessati in un percorso articolato nei luoghi topici di Giardini & Terrazzi – Verde Ravenna:

Programma Giardini & Terrazzi 2019

Sabato 28 e domenica 29 settembre PENSIERI VERDI / GREEN THOUGHTS

Arte, performance, green makers, live session, parole intorno al pensiero verde.Tutte le installazioni e performance si svolgeranno nelle Cripta Rasponi , Giardini pensili, Palazzo della Provincia e Piazza San Francesco.

Suoni: la musica delle piante.

Live Sessions:

Suoni Verdi – The green soundscaping Terrazze di mezzo

SAB 28 -ore 11,00 – Performance musicale con le piante Daniele Dubbini;

– ore 16,00 – Musica delle piante Valerio Laghi.

DOM 29 – ore 11,00 – Musica delle piante Valerio Laghi;

– ore 15,00 – Performance musicale con le piante Daniele Dubbini.

Mercato contadino

Il mercato contadino sarà aperto in piazza Kennedy nelle tre giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29, dalle 8 alle 19.30.



Visioni

Carte de tendre

Tapestry art, inganno mutevole tra il decor e la pittura in un gioco di specchi dalle doppie letture: evocazione della natura e di boschi, mappe emotive fiabesche e, allo stesso tempo, citazione, raffinatissima, di Arts and Crafts, William Morris & C. Un gioco anticonformista in tempi digitali che unisce il gesto del riuso alla rielaborazione poetica.

Iris – Acquarelli botanici, Stefania Maioli

Una raffinata interprete del nostro territorio Esposizione di una serie di delicate carte dedicate alle Iris, un fiore antico, che evoca una sensualità struggente e memorie di rinascimento.

Il Giocattolo Naturale, Roberto Papetti

Il sentire, il sentente, il sentitore naturale. Giocattoli e disegni in tele stampate Pascucci, Gambettola.

È una personale del Giocattolaio ravennate, collaboratore del pedagogista verde Gianfranco Zavalloni e animatore della felice avventura del Centro Didattico La Lucertola. Trickster, artista, filosofo del gioco, è riuscito in più di quattro decenni di attività a tracciare un percorso di profonda innovazione tra ecologia, pensiero laterale e creatività. In esposizione una selezione di opere recenti e tele.

Parole

DOM 29 – ore 11,00.

Nami: i microrganismi effettivi e sostenibilità ambientale. Dalla detersione della casa alla pulizia dei nostri pets, alla fertilizzazione. è arrivato un nuovo modo per prendersi cura di noi stessi e del mondo. Ne parliamo con A cura diPatrizia Krisa e Alessandro Griso.

DOM 29 – ore 16,00

Pablo Georgieff, L’Elogio della Zappa, dialogo workshop con il paesaggista, artista e architetto co-fondatore del collettivo Coloco e collaboratore di Gilles Clément e la narrazione, tra storytelling e storydoing, di un giardino planetario diventato straordinario laboratorio per nuove relazioni con la vita: un giardino collettivo del quale tutti, buoni

o cattivi, siamo giardinieri.

Corpo

SAB 28 e DOM 29 – ore 10,00 e ore 17,00 – Terrazze di mezzo.

Prova pratica Zhineng Qiqong, teacher Marco Turchetti Prenotazioni: 339 7811315.

Zhineng Qigong si riferisce ad un qigong attraverso la cui pratica si possono sviluppare l’intelligenza e rinforzare varie abilità, oltre che a mantenere e riacquistare la salute. Una nuova, potente, disciplina olistica.

SAB 28 e DOM 29 dalle ore 16,00 alle 19,00Terrazze di mezzo

Il Metodo Osflow: session dimostrativa del dispositivo di benessere, brevettato dal fisioterapista e docente di tai chi Jürgen Lütke-Wenning. Prenotazioni 328 5646945

Ispirato al tai Chi Chuan in grado di centrare riallineare la struttura del corpo e della mente, donando benessere in caso di dolori cronici e disequilibri e fornendo la possibilità di sviluppare e rafforzare il proprio equilibrio interno, la consapevolezza di sé e la fiducia in se stessi.



Installazioni site Specific

Insects, Akomena Spazio Mosaico

Dai creatori di uno dei topos del mosaico contemporaneo ravennate, la scultura funeraria di Rudolf Nureyev, un divertissement musivo che cita il mondo degli insetti: farfalle, api, coccinelle collocate nel verde profondo del Giardino della Provincia. La biodiversità che inseguiamo e stiamo lentamente distruggendo raccontata tra l’estetica kawaii, la preziosità del mosaico e l’affezione profonda per la natura.

Diaspeiro, Liceo Artistico Statale di Ravenna “Nervi-Severini”, classe 2E, coordinatrice Patrizia Cingolani.

Una serie di azioni temporanee su un paesaggio delicato e radicato come quello del Giardino Rasponi, progettate da una ventina di allievi.

Una “semina” provvisoria e transitoria che costruisce il Terzo Paesaggio per le generazioni più giovani tra estetica ruderale, folgorazioni e racconto nomade, multidentitario, libero e sovversivo.



Green Makers

Piazza San Francesco e ingresso Cripta Rasponi:

• Ortisti di strada: lo scambio dei semi e la condivisione di pensieri verdi

• Ravegan: il cibo a impatto zero

• Progetto Cucire Amore, tessuti dall’Africa, design Ass. Maria Bianconi APS, di Faenza

• Nature – Second Hand e oggettistica verde di Serena Simoni

• LilaBluRose, gioielli stoffa e legno

• Succulente, Associazione AIAS , a cura del maestro giardiniere Fabio Benzoni

• I libri di Botanica, FICHI home

• Mignolo verde, Mignolo rosso, peonie e piante insolite, Carpinello (FC).

Tra le iniziative a corollario, confermato il circuito dei ristoranti e pubblici esercizi che propongono portate e pranzi a base di fiori e piante.

Rose, violette, calendule e lavanda. Dal giardino alla cucina, il passo è breve. La gastronomia floreale, cioè la cucina a base di fiori, si candida a diventare una delle tendenze gastronomiche più originali della prossima stagione. Eppure , lanciando uno sguardo al passato si scopre che qualcuno l’aveva già inventata, secoli fa. Gli antichi Romani, infatti, usavano coloratissime rose e viole per decorare le pietanze più elaborate e insaporivano carni e insalate con un’originale “vinaigrette” ante litteram preparata con fiori di calendula e aceto.

L’imperatore Carlo Magno subiva, a quanto pare, la suggestione del vino aromatizzato al garofano, mentre i guerrieri Celti, prima di andare in battaglia, assumevano -per farsi coraggio – diversi calici di vino alla borraggine (studi recenti hanno messo in evidenza che questa pianta stimola, realmente, la produzione di adrenalina). Facendo un salto avanti nel tempo, fino all’Inghilterra governata dalla regina Elisabetta, si scopre invece che gli stufati di frutta venivano profumati con le primule, mentre in epoca Vittoriana la più ambita delle golosità era rappresentata dalle violette candite, avvolte in croccanti e molteplici veli di zucchero. Quando si pensa ai fiori commestibili, però, si immagina solitamente un piatto di rose, crisantemi o tulipani, ma non bisogna dimenticare che anche cavolfiori, capperi, fiori di zucca e carciofi, onnipresenti sulle nostre tavole, non sono altro che saporitissime infiorescenze.

RISULTATI ATTESI

Riteniamo che Giardini & Terrazzi – Verde Ravenna possa rappresentare un momento di forte richiamo per tutti gli appassionati di giardinaggio, consumatori amanti e praticanti del giardinaggio e interessati, a diverso titolo, alla gestione di spazi all’aria aperta, oltre che per un target invece più professionale di cui fanno parte dirigenti e tecnici delle amministrazioni locali, imprese, strutture turistico-ricettive, fioristi e utilizzatori professionali in genere.

Una ampia affluenza di pubblico potrebbe rappresentare un momento di forte valorizzazione per tutta la città e per tutte le aziende che, a diverso titolo, si occupano di ospitalità.

Inoltre, con l’iniziativa “Verde Creativo”, florovivaisti, progettisti, architetti del verde e paesaggisti realizzeranno un prototipo di spazi verdi, piccoli giardini o terrazzi a tema libero, grazie ad un team di allestitori e fornitori qualificati. Queste realizzazioni, che arricchiscono la manifestazione, possono anche, in un secondo tempo, restare sul territorio come momento di valorizzazione di spazi cittadini esistenti e non.

La locandina dell’evento.