Inaugurato a Ravenna l’Enel Energia Tour: viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane

Nella mattinata del 26 settembre 2019 è stato inaugurato a Ravenna, in piazza Kennedy, l’Enel Energia Tour. Si tratta di una nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. 50 località italiane prescelte dall’azienda elettrica, tra cui Ravenna, per offrire a grandi e piccini una manifestazione ricca di intrattenimento ed eventi a bordo di un vero e proprio “Truck”.

Protagonista della tappa nella città romagnola “la Piadina” in cui Andrea Viganò, attore di Colorado, animatore della manifestazione, si cimenterà nella sua preparazione. Presenti al taglio del nastro (foto in allegato) Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico del comune di Ravenna, Nadia Servino, responsabile Indirect Stores Emilia Romagna Marche Enel Energia e Fabio Mordenti, titolare spazio Enel di Ravenna.

Questo pomeriggio, a partire dalle 17, verrà presentato “Pompieropoli” il percorso di educazione alla sicurezza dei Vigili del Fuoco, rivolto a bambini e a ragazzi che, per un giorno, indosseranno la divisa da pompiere per fronteggiare, con simulazioni e giochi, prove di abilità finalizzate alla prevenzione dei rischi. Seguiranno Ballifolk a cura della scuola Ballo Malpassi e improvvisazione teatrale con l’Associazione 05QuartoAtto. Un momento ad hoc sarà dedicato ai bimbi che potranno giocare e ballare con i personaggi di Mirabilandia, gustare zucchero filato e lasciarsi adornare il volto da talentuosi truccabimbi.

Il 27 settembre 2019, a partire dalle 16, Andrea Viganò sarà nello Spazio Enel di Ravenna in Via Monte Grappa 49, per misurarsi nella sfida finale, ovvero la preparazione dell’autentica piadina romagnola. A giudicare il risultato saranno gli stessi palati dei cittadini ravennati a cui verrà offerto, a conclusione della giornata, una ricca degustazione con prodotti caratteristici del luogo innaffiati da tipico vino romagnolo.

“Siamo contenti di ospitare una delle tappe di Enel Energia Tour – ha affermato l’assessore Massimo Cameliani – che coniuga la nostra tradizione gastronomica più antica e identitaria con la didattica, la sicurezza, la ricreazione, i social in un mix coinvolgente e attrattivo in linea con i nostri obiettivi di vivacizzazione e versatilità del nostro centro storico e, in particolare, di piazza Kennedy”.