Ravenna. Quattro anni di FlixBus: + 60% di prenotazioni solo nell’ultimo anno

FlixBus festeggia quattro anni a Ravenna con un bilancio positivo: il leader europeo dei viaggi in autobus ha infatti registrato un incremento del 60% nel numero delle prenotazioni da e per la città in solo 12 mesi. Complice di tale successo, che si afianca al picco registrato nei mesi estivi sulle rotte per Cervia e Milano Marittima, il recente potenziamento dei collegamenti con il territorio.

Ravenna: +60% di prenotazioni in un solo anno. Venezia, Napoli e Milano le destinazioni preferite

Dal bilancio interno di FlixBus su Ravenna emerge innanzitutto la preferenza dei Ravennati per le grandi città: il podio è infatti dominato da Milano, Venezia e Roma, seguite da Napoli e Verona.

La vera novità è rappresentata dalla presenza in classifica, al 7° posto, di Monaco di Baviera, collegata appositamente per l’estate: da un lato, ciò dimostra la crescente predisposizione dei Ravennati a spostarsi in autobus anche sulle lunghe tratte, dall’altro conferma il nuovo ruolo di Ravenna di destinazione turistica di richiamo internazionale.

Complici dell’esito positivo del bilancio, anche le nuove connessioni con la Campania, dove oltre a Napoli si possono raggiungere direttamente da Ravenna, anche Caserta, Pompei, Salerno. Un vantaggio, per chi si sposta in autobus su queste tratte, è in particolare la possibilità di muoversi di notte, riposando a bordo e ottimizzando così il tempo trascorso in viaggio.

Cervia e Milano Marittima: boom di prenotazioni per l’estate 2019

Bene anche i collegamenti speciali attivati con Cervia e Milano Marittima per i mesi estivi, che tra giugno e agosto hanno assistito a un incremento esponenziale, nel numero delle prenotazioni, sulle rotte in partenza da Venezia, Verona, Padova, Milano, Torino ma anche da Roma e Napoli, a conferma della fama della Riviera Romagnola quale destinazione estiva privilegiata.

