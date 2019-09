Ecco il panfilo extra lusso di Rosetti Superyachts. Sarà pronto a primavera 2021

Dopo la cerimonia di posa della moneta sotto la chiglia, avvenuta a maggio, prosegue nei tempi previsti la costruzione del nuovo RSY 38m EXP, ultimo nato in casa Rosetti Superyachts, la cui consegna è prevista nella primavera 2021: lo scafo in acciaio è quasi completato e presto sarà accoppiato alla sovrastruttura.

Dall’azienda spiegano che le linee esterne, decise e moderne, il layout interno e l’architettura navale sono di Hydro Tec, mentre il raffinato design interno è firmato da BurdissoCapponi Yachts & Design, studio di design che si trova nelle vicinanze di Rosetti Superyachts a Ravenna. Un explorer dislocante, progettato per una navigazione di lungo raggio in totale sicurezza e autonomia, che immaginiamo non proprio alla portata di tutte le tasche.

I DETTAGLI

Sul ponte inferiore si trovano quattro cabine ospiti (due doppie e due con letti gemelli) di dimensioni generose e confortevoli. Sull’upper deck, la lounge è servita da un“food lift”, mentre la plancia integrata è equipaggiata con uno spazio adibito ad ufficio ed è adiacente alla cabina del comandante.

Il sundeck è particolarmente largo e ospita una grande tavola da pranzo oltre a un corner bar attrezzato, Jacuzzi dotata di cascata e due docce ai lati. La zona riservata alla Jacuzzi è protetta da una porta antivento con due aperture scorrevoli ai lati.

La sezione prodiera del ponte inferiore include lavanderia, sala stiro e uno spazio di stivaggio accessibile direttamente dalla zona equipaggio. L’interior design nasce dalla stretta collaborazione e sinergia con gli armatori, che hanno espresso chiaramente fin dall’inizio i loro desideri e le loro necessità.

A bordo sono state create, su richiesta degli armatori, alcove e nicchie per ospitare diverse opere d’arte. Il lighting design è un altro elemento essenziale dello stile degli interni. La luce generale è lineare e diffusa, mentre l’illuminazione è più mirata con coni di luce funzionali che esaltano lo spazio.

Caratteristiche tecniche

37,83 metri di lunghezzacon un baglio massimo di 8,85 metri, il 38m Explorer sarà motorizzato con una coppia di MAN D2868 LE 425 (588kW) per 400GTcirca. La sentina, la carena dislocante con bulbo, la larga sezione di poppa e lo skeg allungato sono stati ottimizzati per navigare tra i 10 e gli 11 nodi.

Lo yacht è equipaggiato con pinne stabilizzatrici elettriche per ridurre il più possibile la rumorosità all’ancora e con una potente elica di prua anch’essa elettrica, con timoni indipendenti per la massima manovrabilità in aree ristrette. Un tunnel centrale sotto il ponte inferiore assicura un passaggio diretto dagli alloggi equipaggio alla sala macchine e un facile accesso ai serbatoi e consente l’ispezione dei compartimenti stagni che ospitano le pinne stabilizzatrici.

“Il 38m EXP incarna totalmente la filosofia di Rosetti Superyachts, ovvero di applicare al settore dei superyacht la grande esperienza costruttiva di Rosetti Marino,” spiega Fulvio Dodich, CEO e partner di RSY. “Questa esperienza spicca in ogni dettaglio del progetto, dal design di esterni e interni fino all’attenta selezione degli equipaggiamenti e alla qualità costruttiva complessiva.”

Rosetti Superyachts

Rosetti Superyachts è una divisione di Rosetti Marino Group, player italiano di primo piano nella costruzione di nuovi vessel high-tech per l’industria oil e gas offshore/inshore. La grande tradizione nella costruzione navale viene ora sfruttata anche nella costruzione di explorer yachts di lusso, superyachts, long-range supply vesselsfino a 140 metri.