Importante riconoscimento per Poderi Morini di Faenza: premiato il vino Traicolli a Milano

Si presenta un anno ricco di soddisfazioni per i poderi Morini di Faenza. Dopo aver ottenuto riconoscimenti dalla guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare 2020” curata dall’associazione AIS dell’Emilia Romagna, con l’Eccellenza Oro e Eccellenza per l’Innamorato Romagna Albana Docg Passito 2012 e il Sette Note Romagna Albana Docg Secco 2018; e dopo aver ottenuto la “Clessidra d’oro” da Oliovinopeperoncino, che fa capo alla rivista di enogastronomia Egnews, all’interno del progetto «Il Vino per tutti», un altro prestigioso riconoscimento arriva per la cantina faentina.

A Milano, infatti, a Palazzo Castiglioni si è svolta la premiazione della Guida Essenziale di Daniele Cernilli in cui è stato premiato il Traicolli 2012 vino ottenuto dal vitigno Centesimino, prima annata prodotta 2001. Un progetto fortemente territoriale che la cantina ha iniziato insieme a Luigi Veronelli.

«Traicolli» Ravenna Rosso Igt 2012 è ottenuto da uve provenienti dal podere Ca’ Donati a Oriolo dei Fichi a 170 msl da uve Centesimino (vitigno autoctono faentino). Vinificato in acciaio e affinato 12 mesi in Tonneaux e 12 mesi in bottiglia si presenta di un bel rosso rubino intenso con sentori con un’intensa nota aromatica e speziata, con note di rosa selvatica, frutti del sottobosco, vaniglia. Ricco di tannini morbidi e setosi, è armonico e persistente. Particolarmente indicato con carne rossa speziata, selvaggina, piatti al tartufo e ai porcini. Servire a 18° C. Il grado alcolico è di 15°.a