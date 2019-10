Ravenna, successo per la Giornata nazionale di apertura al pubblico dei palazzi storici delle Banche

Successo della XVIII edizione della Giornata nazionale di apertura al pubblico dei palazzi storici e monumentali delle Banche: “Invito a Palazzo; Arte e Storia nelle Banche e nelle Fondazioni di origine bancaria”, il Gruppo Bancario privato ed indipendente Cassa di Ravenna Spa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno partecipato alla giornata promossa da ABI e ACRI, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, della Commissione Nazionale Italia per l’UNESCO e del Ministero per i beni e le attività culturali, con RAI e TGR Media Partner.

La manifestazione si è caratterizzata per l’alta affluenza di studenti, sia delle Scuole Primarie sia, assai numerosi, delle Scuole Superiori (alle quali è stata donata la Costituzione della Repubblica Italiana), di cittadini e di turisti che hanno affollato le sale della Sede storica della Cassa e la quadreria al suo interno con tele, tra le altre, del Longhi e del Barbiani.

Ha suscitato interesse anche lo studioso Franco Franchini che ha illustrato alcune nuove piante topografiche acquisite dalla Cassa e riguardanti la riproduzione Civitas Ravenna nel VII SEC. D.C., con 96 punti di osservazione, e quella prospettica di Ravenna, illustrata con i suoi monumenti risalenti al 1897.

È stato possibile visitare lo storico Negozio Finanziario “Ex-Bubani” in Piazza del Popolo, ora sede del Private Banking de “La Cassa”, antico locale restaurato e conservato nelle sue armonie lignee e arricchito dalle vetrate in stile liberty. Inoltre, aperti ai visitatori i locali della Direzione Generale e Presidenza della Banca di Imola, ad Imola, con particolari degli edifici che risalgono al periodo Medioevale e conservano la struttura di casa-bottega del XVIII secolo; una vera chicca il pertugio, perfettamente conservato, testimonianza dei sistemi di difesa attuati in quell’epoca.

Grande attenzione e partecipazione, in particolare di insegnanti e studenti delle Scuole Superiori, è stata riservata alla visita del Complesso degli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (che nell’occasione ha celebrato anche la Giornata Europea delle Fondazioni), dove è stato possibile, tra l’altro, visitare l’Archivio Storico Multimediale Documentale della Cassa di Ravenna che ripercorre la storia civile e sociale dell’Italia, di Ravenna e della Romagna e il Museo Dantesco che comprende sia la Sala Multimediale al piano terra, sia il Museo propriamente detto, ospitato al primo piano dei Chiostri e in gestione condivisa tra l’Opera di Dante e il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali.

Particolare apprezzamento ha destato l’esibizione musicale degli EST, de l’Orchestra “La Corelli”, diretta da Jacopo Rivani, con Nicola Nieddu, violino, Antonio Cortesi, violoncello e Luca di Chiara, al contrabbasso.

I visitatori sono stati accolti dal Presidente Antonio Patuelli, dal Vice Presidente Vicario della Cassa Spa, Giorgio Sarti, dal Direttore Generale, Nicola Sbrizzi e dal Condirettore Generale, Giuseppe De Filippi, dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, dal Segretario Generale della Fondazione Cassa, Giancarlo Bagnariol e da diversi altri esponenti della Cassa di Ravenna S.p.A. e della Fondazione Cassa.