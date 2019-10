Lunedi 7 ottobre arriva a Milano Marittima il percorso di formazione “Riempi il Tuo Locale Tour”

‘Riempi il Tuo Locale Tour’ è un percorso di formazione ideato e organizzato da GpStudios. L’ultima tappa della seconda edizione si svolgerà a Milano Marittima presso l’Hotel Premier & Suite, lunedì 7 ottobre. Il progetto è realizzato in collaborazione con Iscom E.R., l’Accademia dell’Ospitalità T.Medri Cervia, Confcommercio Emilia-Romagna e FIPE Emilia-Romagna.

Dedicato agli imprenditori del mondo bar, della ristorazione e dei pubblici esercizi, l’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti nuove conoscenze, strumenti innovativi e soluzioni pratiche per migliorare il rendimento della propria attività. Il tutto attraverso una serie di incontri che si alterneranno nell’arco di una giornata (dalle 10 alle 16.30). Una vera full immersion di contenuti e spunti professionali che consentiranno di fare la differenza, dove verranno toccati tutti gli aspetti che incidono sul buon funzionamento di un locale.

I destinatari della giornata sono imprenditori e gestori di pubblici esercizi, bar, ristoranti, hotel con attività ristorativa. Ma anche agli investitori che vedono nel food & beverage un’interessante opportunità commerciale. Durante il corso, i presenti impareranno ad utilizzare gli strumenti migliori per diminuire i costi e aumentare i profitti; riceveranno una panoramica dei trend che stanno funzionando in un mercato in continuo fermento; apprenderanno le strategie più efficaci per riempire il locale di clienti; acquisiranno una visione del futuro e di chi saranno i clienti nei prossimi anni, per costruire un vantaggio competitivo saldo; incontreranno le aziende protagoniste del settore, che racconteranno le novità per sorprendere i clienti. Il tutto illustrato con l’aiuto di casi pratici, frutto dell’esperienza dei docenti, consulenti operativi di GpStudios.

Gli argomenti toccheranno le varie aree del settore ristorativo: trend della ristorazione, analisi e gestione dei costi. Ma anche social media e tecniche di web marketing per migliorare la visibilità del locale e automatizzarne la promozione online. E poi ancora innovazioni di prodotto per velocizzare la produzione e diminuire gli sprechi, visual merchandising, standardizzazione dei processi. Senza tralasciare gli esempi di realtà virtuose a cui ispirarsi.

Gli interventi sono tenuti da noti relatori del settore, quali Giacomo Pini, esperto in marketing turistico e ristorazione con oltre 25 anni di esperienza sul campo; Gianni Vitale, commercialista esperto in controllo di gestione; Chiara Baldoni, esperta in tecniche di visual marketing e visual merchandising. Note anche le aziende partner dell’evento: Metro Italia, CHS, Electrolux, ed ÈCosì, che presenteranno strumenti innovativi per stare al passo con i cambiamenti di mercato.

Per partecipare a ‘Riempi il Tuo Locale Tour’ occorre iscriversi alla piattaforma di prenotazione dell’evento https://bit.ly/2k1hDUk, compilando l’apposito form. L’iscrizione è gratuita, ma aperta a 150 partecipanti per ogni data.

Per ulteriori info si può consultare il sito dell’evento www.riempiiltuolocale.it oppure inviare una mail a info.cervia@iscomer.it o telefonare allo 0544 184 7004.