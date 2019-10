Terzo mandato per Consuelo Benzi alla guida del sindacato Ristoranti e bar Confcommercio Cervia

Terzo mandato per Consuelo Benzi alla guida del sindacato Ristoranti e bar (Fipe) Confcommercio Cervia. Un sindacato che lavorerà nei prossimi cinque anni grazie all’esperienza del riconfermato presidente Consuelo Benzi e dei sei consiglieri che le daranno un pregevole contributo.

Eletto anche il Consiglio: Consuelo Benzi (Petit Rouge Restaurant – Milano Marittima), Cinzia Pirini (La Pescheria del Molo – Cervia), Marco Forlesi (Al Pagliaio – Milano Marittima), Dario Fantini (Il Ritrovo di Borgomarina – Cervia), Mario Buia (Al Porto – Cervia), Carlo Giordani (Just Cafè – Cervia) a breve l’elezione del settimo consigliere. Il neo consiglio si impegnerà fin da subito a chiedere un tavolo di lavoro all’attuale amministrazione comunale in modo da potersi confrontare concretamente e costantemente sulle molteplici problematiche che incontrano ogni giorno i nostri colleghi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una trasformazione dell’offerta turistica che ha sfavorito molte attività commerciali, soprattutto bar e ristoranti. Urge una pianificazione seria e concreta, una strategia comune che favorisca tutti e non solo alcuni, tutte le categorie devono lavorare con l’unico obiettivo di far crescere tutta la città.

La Presidente Ristoranti e bar (Fipe) Confcommercio Cervia Consuelo Benzi ha dichiarato: “ringrazio il consiglio per avermi dato fiducia incaricandomi per il terzo mandato. In questi anni abbiamo lavorato intensamente con l’obiettivo di valorizzare le attività di ristorazione e bar, oggi siamo ancora più motivati e convinti dell’esigenza di lavorare assieme a tutte le categorie e alla nuova amministrazione comunale al fine di riequilibrare l’asse turistico e la qualità turistica del nostro territorio con l’applicazione di regole nuove e condivise ”.