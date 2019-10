Camera di commercio di Ravenna: parte Sari, servizio di assistenza online al Registro Imprese

Da martedì 8 ottobre chi accede ai servizi del Registro delle Imprese potrà beneficiare di assistenza specialistica online gratuita. Continua infatti il percorso di digitalizzazione e semplificazione dei servizi alle imprese del sistema camerale, attraverso un nuovo strumento di consultazione e informazione online denominato SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese.

Questo servizio consente di navigare in internet per ricevere assistenza sul mondo del Registro Imprese, dialogare direttamente con la Camera di Commercio, o essere sempre aggiornati su tutte le novità normative, senza vincoli di orario e senza costi, accedendo, gratuitamente e in autonomia anche da smartphone e tablet, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche tramite casella di ricerca guidate o interagire direttamente con quesiti scritti attraverso un web form.

Il sistema comprende la Guida nazionale interattiva agli adempimenti societari, completata da approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche e saranno introdotte nuove e numerose schede dedicate agli ulteriori adempimenti per le attività economiche, le imprese individuali e le attività regolamentate. Le schede con le informazioni utili sono facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie e inoltre si potranno leggere le notizie in evidenza o scaricare i modelli utili per le pratiche. Grazie al motore di ricerca e ad un sistema di navigazione guidata, rapido ed intuitivo, il nuovo servizio on-line, realizzato da InfoCamere, consente di trovare tutto il materiale utile a preparare una pratica telematica da inviare al Registro delle Imprese.

“SARI sarà per la Camera di Commercio di Ravenna una ulteriore opportunità di semplificazione – evidenzia il Segretario generale dell’ente camerale dott.ssa Maria Cristina Venturelli – volta ad uniformare le prassi amministrative ai comportamenti nazionale e regionali in materia di artigianato, nonché uno strumento di supporto al servizio già attivo di assistenza telefonica Registro Imprese. Un ulteriore passo per offrire ai nostri interlocutori servizi sempre più efficienti e la massima trasparenza delle informazioni”.