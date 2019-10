Emilia Romagna seconda regione per opportunità di lavoro: Ravenna al 5,4%

Nei primi sei mesi del 2019 su InfoJobs, piattaforma numero uno in Italia per la ricerca di lavoro online, sono state pubblicate oltre 266.000 offerte di lavoro, di cui oltre 41.000, il 15,5% dl totale, in Emilia-Romagna, che si conferma la seconda regione italiana per opportunità lavorative, dopo la Lombardia (34,6%) e prima del Veneto (14,3%).

I dati emersi dall’Osservatorio InfoJobs primo semestre 2019 confermano dunque in Emilia Romagna un panorama ricco di opportunità e sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, che vede protagonista tra le provincie Bologna (27,1%), seguita al secondo posto da Modena (17,6%) e al terzo da Parma (12,2%). Subito fuori dal podio Reggio Emilia (12,1%), Piacenza (8,4%), Forlì-Cesena (7,9%) e Ravenna (5,4%). Chiudono la rosa delle province Rimini (4,8%) e Ferrara (4,5%).