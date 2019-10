Faenza. Doppio riconoscimento per Image Line agli Excelsa – Confindustria Emilia Romagna Award 2019

Image Line, azienda Hi-Tech italiana specializzata nelle soluzioni digitali per l’agricoltura, nel corso della serata celebrativa degli Excelsa – Confindustria Emilia Romagna Award 2019, ha ottenuto il massimo riconoscimento in ben due categorie: “Innovazione” e “impegno sociale e culturale”.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali e condividere le buone pratiche del fare impresa, ha premiato l’azienda di Faenza per la capacità di offrire strumenti sempre più innovativi a supporto del settore agricolo e per aver saputo coniugare il business alle attività socio-culturali, volte a portare valore alla società.

“I due riconoscimenti – dichiara Ivano Valmori CEO di Image Line – ci rendono particolarmente orgogliosi perché premiano l’impegno e la dedizione delle nostre persone nel fornire agli operatori del settore agricolo strumenti sempre più sofisticati e di precisione, capaci di ottimizzare lavoro e risorse. Lavoriamo per fare in modo che l’innovazione soddisfi tempestivamente le esigenze di chi utilizza i nostri servizi, ma siamo anche consapevoli del ruolo sempre più importante che le aziende ricoprono oggi per dare un contributo alla società, non solo in termini di business ma anche di valore. Come manager, come azienda e come community possiamo fare la nostra parte dando vita a progetti concreti per la condivisione del sapere, ma anche per garantire alle comunità di paesi svantaggiati quei beni primari che in altri paesi risultano scontati.”

Image Line, PMI innovativa dal 2017, è stata premiata nella categoria “Innovazione”, per il modo in cui riesce a rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, creando servizi innovativi per il settore agroalimentare, grazie all’ausilio del web come canale di comunicazione e divulgazione. Sin dalle sue origini, Image Line sviluppa e aggiorna banche dati per l’agricoltura che supportano e controllano la gestione tecnica, la rintracciabilità di campo, gli adempimenti legali, il monitoraggio dei parassiti. Nel corso degli anni, ha poi messo a punto un vero e proprio network di portali web per l’agricoltura, web application, servizi cloud e database professionali. Un supporto quotidiano per chi trova nei servizi dell’azienda risposte precise e puntuali, in ogni fase del lavoro di filiera, dalla semina alla raccolta. In 31 anni di attività, l’azienda ha dato vita alla più grande community di operatori agricoli profilati in Europa, che oggi conta oltre 200.000 utenti e un trend di crescita in progressivo aumento (oltre 2000 nuovi iscritti ogni mese).

Nel corso della serata Image Line non si è distinta solo nell’ambito dell’Innovazione, ma anche per l’impegno in attività socio-culturali che portano valore alla società. Tra questi il progetto “Scuola della Gioia”, che l’azienda porta avanti dal 2016 grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit “Una mano per i bambini” attiva nelle Filippine.

Il progetto permette, attraverso l’adozione, di garantire ai bambini che vivono in condizioni disagiate attività didattiche, ludiche, una mensa e un ambulatorio. Image Line ha già adottato 5 bambini nel 2016, 2 bambini nel biennio 2017-2018 e ora, grazie al raggiungimento proprio in questi ultimi giorni dei 200.000 iscritti alla community, è in contatto con l’organizzazione per l’adozione dell’ottavo bimbo (ogni 25.000 iscritti infatti, Image line adotta un bambino).

Questo meccanismo genera un circuito virtuoso che coinvolge l’azienda, ma anche gli appartenenti alla community che con la loro iscrizione danno il proprio contributo al progetto. Non solo. In occasione del Natale 2018, l’azienda ha aderito alla missione Aid4Mada che promuove la costruzione di pozzi di acqua potabile a Tulear, in Madagascar, attraverso l’acquisto del panettone solidale di Loison. Un piccolo gesto che ha reso partecipe ogni dipendente e che ha permesso di assicurare acqua potabile a 540 persone per tutta la vita.

Tra le iniziative che hanno consentito a Image Line di aggiudicarsi il premio nella categoria “Impegno socio-culturale”, rientra anche AgroInnovation EDU, il progetto di promozione dell’agricoltura digitale e dell’innovazione per studenti e docenti degli Istituti Agrari e Università. Ogni anno inoltre Image Line, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, assegna gli AgroInnovation Award, le borse di studio che premiano le tesi di laurea e di dottorato più innovative nel settore agrario.