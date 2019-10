La Cassa di Ravenna e la Banca di Imola aderiscono ai “principi per un’attività bancaria responsabile”

La Cassa di Ravenna S.p.A. e la Banca di Imola, facendo seguito a quanto deliberato dall’ABI, Associazione Bancaria Italiana, fanno sapere di aver aderito ai “Principi per un’attività bancaria responsabile”, adottati dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e la finanza (United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI), iniziativa di collaborazione fra Nazioni Unite e settore privato nel campo finanziario, presentata ufficialmente nella versione definitiva il 23 settembre u.s. a New York nell’ambito dell’Assemblea Generale dell’ONU.

I richiamati “Principi” condivisi dalla Cassa Spa e dalla Banca di Imola si sostanziano nelle seguenti regole di comportamento: