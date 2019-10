Massa Lombarda. Riqualificato il centro di documentazione sulla storia dell’agricoltura e della frutticoltura

È stato completamente riqualificato il Centro di documentazione sulla storia dell’agricoltura e della frutticoltura di Massa Lombarda. L’Amministrazione comunale ha infatti completato in questi giorni il percorso iniziato lo scorso anno, che ha portato alla riqualificazione degli impianti elettrici e speciali (parte illuminotecnica, impianto antincendio e rilevazione fumi) della struttura.

L’investimento, per un totale di 64mila euro, è stato finanziato in parte con contributo dei piani museali dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e in parte con risorse proprie.

“Sono particolarmente soddisfatto di quanto realizzato – ha dichiarato il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – perché conferma la forte coerenza e determinazione operativa dalla nostra Amministrazione rispetto agli impegni assunti durante la campagna elettorale. Tra i nostri obiettivi c’era infatti la volontà di privilegiare la riqualificazione e l’adeguamento qualitativo del nostro patrimonio immobiliare per la maggior sicurezza possibile dei tanti fruitori. Ringrazio le ditte del territorio che hanno eseguito le opere loro affidate, grazie a un ottimo lavoro di squadra con i progettisti, la direzione lavori del nostro Ufficio tecnico e il confronto continuo con l’Ufficio cultura. È in questo modo che, pur con poche risorse a disposizione, si riesce a rendere maggiormente efficiente ed efficace ogni tipo di intervento utile a migliorare quanto è a disposizione di tutti”.