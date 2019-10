Mixer di Bagnacavallo premiata dall’Osservatorio PMI® tra le “Imprese Eccellenti 2019”

Mixer s.p.a. è stata premiata tra le 722 “Imprese Eccellenti 2019” nell’ambito dell’Osservatorio PMI®. L’evento, giunto all’undicesima edizione, si è tenuto a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. Situata a Villa Prati di Bagnacavallo, Mixer produce mescole per il settore dei cavi sin dal 1996, con un fatturato di 27,8 milioni di euro nell’anno 2018 e un tasso di crescita dell’11% registrato nell’ultimo triennio. Grazie all’impegno costante di 45 collaboratori e all’utilizzo della tecnologia come strumento per migliorare prodotti e processi, oggi l’azienda esporta mescole in granuli in oltre 30 Paesi in tutto il mondo.

Andrea Galanti, direttore generale di Mixer S.p.A. commenta così il riconoscimento ottenuto: “Siamo lieti di ricevere questo premio: per noi l’innovazione, la sostenibilità e la responsabilità verso l’intera comunità sono fattori cruciali da sempre. Condividiamo questo successo con tutti i dipendenti di Mixer che lavorano per ottenere questi obiettivi, altresì con i nostri agenti, clienti e fornitori”.

Il premio – Il progetto Osservatorio PMI® è realizzato da Global Strategy – società internazionale di consulenza manageriale e finanziaria. L’individuazione delle “Imprese Eccellenti 2019” si è svolta in seguito a uno studio su 60 mila aziende di capitali italiane appartenenti al settore manifatturiero, dei servizi e del commercio, da cui è stato estratto un campione di circa 10.800 imprese, selezionate sulla base del loro valore della produzione. Oltre ai fattori economico-finanziari, in questa edizione è stato affrontato il tema della sostenibilità attraverso alcuni indici legati all’ambiente, a politiche strategiche e sociali verso la comunità aziendale e il territorio. Da questo campione iniziale sono emerse 722 imprese che si sono distinte per performance e visione di insieme: le “Imprese Eccellenti 2019”.