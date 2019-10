Nuova area commerciale a Fornace Zarattini. Del Conte: “Progetto che non mette a rischio attività del centro storico”

In merito alle preoccupazioni manifestate da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in consiglio comunale e dal presidente di Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli, sulla nascita di una nuova area commerciale a Fornace Zarattini, l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte dichiara “che con il nuovo insediamento non si mette a rischio alcuna attività imprenditoriale del centro storico di Ravenna e che si tratta di un progetto avviato già dalla precedente amministrazione comunale, che adesso volge al termine dopo un lungo percorso tra il privato, in questo caso la Bricoman che si è aggiudicato i lavori, ed enti coinvolti, comune di Ravenna, di Cervia e provincia”.

La nuova area commerciale, in particolare, si estenderà su un terreno vuoto di 52 mila metri quadrati di fronte al MIR, “che non è possibile destinare ad uso agricolo – sottolinea Del Conte – in quanto intercluso dalla rete ferroviaria e dalla Faentina e perché sito in mezzo ad un’area esclusivamente commerciale/produttiva.”

“Si tratta di un piano urbanistico approvato molti anni fa – aggiunge l’assessore -, un percorso che oggi volge al termine e che questa amministrazione non può interrompere: significherebbe negare diritti già acquisiti dal privato, a discapito della collettività. Perché interrompere un iter già in corso vuol dire anche dover risarcire l’azienda interessata.”

“La nuova struttura commerciale – prosegue Del Conte – prevede un unico negozio da 3mila metri, destinato alla vendita di materiali edili e serramenti, a fianco sorgerà un’altra area, più piccola, che molto probabilmente sarà destinata ai magazzini. Il progetto non prevede quindi alcun attività di ristorazione e alimentare. L’azienda si farà carico anche della realizzazione di alcune importanti opere pubbliche lungo la strada provinciale. È prevista, infatti, nel piano urbanistico la realizzazione di una nuova rotatoria, che migliorerà la viabilità a beneficio dell’area circostante. Infine con un investimento da 50mila euro, l’azienda si occuperà anche della riqualificazione del ponte ciclopedonale tra Castiglione di Cervia e di Ravenna. Un’opera certamente utile a vantaggio dei residenti. Per ultimo, ci tengo a precisare che nell’ambito del nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale) stiamo lavorando in sinergia con consulenti esterni, stiamo raccogliendo indirizzi e bisogni del territorio, attraverso un percorso partecipato insieme ai cittadini e agli operatori commerciali. Abbiamo già avviato un primo tavolo di confronto con tutte le associazioni territoriali, al fine di prevedere ed inserire nel Pug nuovi strumenti di pianificazione urbanistica a sostegno delle piccole e medie attività”.