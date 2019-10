Federcoop Romagna amplia la struttura interna di governo

L’assemblea dei soci di Federcoop Romagna ha deciso di rafforzare la struttura di governo della cooperativa, in previsione della prossima uscita della Direttrice generale Daniela Zannoni, che andrà in pensione a metà del 2020. Il Consiglio di amministrazione è stato allargato da 9 a 11 componenti ed è stato nominato un nuovo amministratore delegato.

Entrano in Cda Paolo Lucchi, Sindaco di Cesena dal 2009 al 2019 e oggi responsabile servizi alle imprese presso la sede di Ravenna di Legacoop Romagna, e Amedeo Fanti, direttore amministrativo e finanziario della cooperativa Deco Industrie.

Lucchi eserciterà il suo ruolo di amministratore delegato in stretta collaborazione con la Direttrice Daniela Zannoni e col Presidente Mario Mazzotti.

Completano il consiglio di amministrazione Rudy Gatta (vicepresidente), Maurizio Benelli, Giorgia Gianni, Giuliana Casadei, Giovanni Giambi, Monica Malta, Gilberto Vittori e Marco Zuffi.

“Mi fa molto piacere – dice Mazzotti – che Paolo abbia accolto la nostra richiesta di poterci avvalere della sua preziosa e competente collaborazione in un ruolo strategico per il nostro movimento, come quello dei servizi all’impresa. Sono certo che saprà mettere a frutto la grande esperienza maturata nei lunghi anni da amministratore pubblico ed in quelli nella sua associazione di provenienza. L’ingresso nel Cda di Amedeo Fanti contribuisce ulteriormente a rafforzare il legame tra Federcoop Romagna e le cooperative associate. Con la creazione di Federcoop Romagna abbiamo scelto la strada dell’innovazione e della qualificazione dell’offerta dei servizi alle cooperative ed al mercato, valorizzando il ruolo dei professionisti e degli operatori, ricercando costantemente un rapporto quotidiano e diretto con tutti i clienti. I risultati di questi anni ci incoraggiano a proseguire”.

Federcoop Romagna si occupa di consulenza fiscale, consulenza legale, consulenza contabile, modelli organizzativi, consulenza del lavoro, servizi telematici, servizio paghe e consulenza direzionale e societaria. Nata il 13 settembre 2017 dall’unificazione delle tre strutture di servizi del movimento cooperativo nelle province di Ravenna (Federcoop Nullo Baldini), Forlì-Cesena (Coopservizi) e Rimini (Contabilcoop), Federcoop, oggi rappresenta un significativo riferimento romagnolo nel campo della consulenza alle imprese, capace di competere anche a livello nazionale con un’ampia gamma di servizi a disposizione delle imprese (cooperative e non solo).

Dispone di quasi un centinaio di addetti nelle sedi di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini ed ha chiuso il bilancio 2018 in positivo, con un valore della produzione di 5,5 milioni di euro.