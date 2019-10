Sindacati di base in piazza il 25 ottobre a Ravenna

Sciopero il 25 ottobre, proclamato dai sindacati di base (SGB, CUB, SLAI COBAS). Antonio Luordo di SGB Ravenna riporta che i sindacati hanno ragionato sulle motivazioni dello sciopero generale e di come queste siano intrecciate con le vertenze aperte alla Marcegaglia. “Lì, ancora una volta, dobbiamo contrastare cambi di appalto in cui non sono date certezze di conservazione del posto di lavoro e delle condizioni contrattuali” – precisa Luordo, aggiungendo – “condotte che evidenziano come dietro gli appalti si nascondano contratti al limite dell’illecita intermediazione della manodopera; condizioni in cui è violata la regola per cui a stesso lavoro devono corrispondere uguali diritti e retribuzioni”.

Luordo è sceso maggiormente nei particolari: “Situazione che sono una diretta conseguenza dei provvedimenti legislativi che hanno tolto tutele ai lavoratori, a cui il nuovo Governo vuole aggiungere la legge sulla rappresentanza sindacale: una legge che riprende l’accordo firmato da CGIL-CISL-UIL e Confindustria e che ha il preciso scopo di impedire ai lavoratori di organizzarsi nei sindacati di base. Lo sciopero del 25 ottobre non può quindi che avere due controparti: chi attacca i diritti dei lavoratori con le leggi e chi lo fa dentro la fabbrica.”

I sindacati di base organizzano un’iniziativa cittadina a Ravenna con un presidio alle 10 in Piazza del Popolo e di richiedere un incontro con il Prefetto per esporre le ragioni della mobilitazione.