Marina di Ravenna. Il Villaggio Rivaverde premiato tra le strutture top nell’ospitalità accessibile

Ancora un prestigioso e ambito premio per la Società Gestione Campeggi che gestisce il gruppo Mosaico Villaggi.

Nei giorni scorsi infatti, in occasione dell’Hospitality Day organizzato al Centro Congressi di Rimini il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna ha replicato il riconoscimento del 2018 conquistando ancora una volta il premio nella categoria Family Award.

A Rimini sono stati infatti consegnati anche quest’anno i tradizionali V4A Awards, ovvero i premi annuali riservati alle strutture ricettive nel settore dell’Ospitalità Accessibile.

Premi assegnati da «Village for All», network che raccoglie le informazioni con particolare attenzione all’ambito dell’accessibilità sia per anziani che per bambini, ma soprattutto per disabili di ogni livello e genere. I settori premiati sono stati quelli degli Hotel, dei Villaggi e del settore Extra Ricettivo con le strutture nominate che hanno potuto ritirare il «V4A® Award».

Cinque le categorie previste che contemplano l’abbattimento delle barriere architettoniche, i servizi specializzati, il comfort familiare, la comunicazione verso ospiti con disabilità percettive, l’alimentazione attenta ad allergie e intolleranze.

E come già accaduto nel 2018, a conferma di un’attenzione consolidata nel tempo, fra le strutture premiate nella categoria Family Award, per aver investito garantendo divertimento, sicurezza e comfort ai propri ospiti più piccoli e ai loro genitori, è stato ancora il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna che ha ottenuto il riconoscimento insieme a realtà di grande prestigio, come il Gardaland Hotel Resort e Gardaland Adventure Resort, il Centro Vacanze San Francesco di Caorle (VE), il Villaggio Turistico Internazionale e l’Aparthotel entrambi di Bibione (VE).

Un premio ambito, dato che la scelta dei vincitori è basata su un complesso sistema di punteggio utilizzato per la rilevazione delle strutture aderenti al circuito. Un software che consente la raccolta di dati oggettivi per stabilire la classificazione di ogni struttura per le diverse esigenze, oltre che a valutare i miglioramenti strutturali ed il potenziamento dei servizi di anno in anno.

Per la Società Gestione Campeggi a ritirare il premio a Rimini è stato l’attuale Direttore Daniele Modanesi: “Quello che abbiano ottenuto è un riconoscimento che ci onora. Averlo ricevuto per il secondo anno consecutivo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a lavorare ancor di più in questa direzione. Negli ultimi anni – sottolinea ancora Modanesi – abbiamo effettuato interventi per migliorare l’accessibilità anche nelle altre strutture del nostro gruppo come il Villaggio del Sole di Marina Romea, il Villaggio Pineta di Milano Marittima e il Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme. E questa è la strada che continueremo a percorrere nel rispetto anche della responsabilità assunta dalla proprietà del gruppo, suddivisa fra realtà dell’ambito sociale”.

Da segnalare come il Villaggio Rivaverde di Marina di Ravenna effettuerà un’apertura straordinaria nel weekend dall’8 al 10 Novembre per mettere a disposizione i propri bungalow riscaldati, in mezzo alla tranquillità della pineta e a pochi km dalla città, ai partecipanti della Maratona di Ravenna Città d’Arte, il grande evento internazionale che fra pochi giorni porterà in Romagna decine di migliaia di persone, fra atleti e famiglie al seguito.