Profumerie Sabbioni finalista nel concorso “insegna dell’anno 2019-2020” nel suo settore

Dopo l’importante riconoscimento da parte del prestigioso Istituto Tedesco (vedi Affari & Finanza dell’8 luglio 2019) che ha classificato il sito e-commerce di Profumerie Sabbioni tra i primi 200 più qualitativi di tutti i settori merceologici a livello nazionale l’azienda ravennate ha raggiunto un altro importante risultato. Il sito è arrivato in finale nel concorso “insegna dell’anno 2019-2020” nel settore “profumerie” risultando il più votato dai consumatori insieme all’altro finalista Yves Rocher. Il concorso prevedeva la votazione da parte dei clienti dell’insegna preferita per i vari settori merceologici sia per i punti vendita fisici che per il web. Sabbioni, avendo punti vendita concentrati solo in una regione e quindi con nessuna possibilità di competere con catene nazionali distribuite su tutto il territorio, ha partecipato solo alla selezione per il web. Ora che si sono chiuse le votazioni da parte dei clienti che hanno portato Sabbioni in finale nel settore profumerie ci sarà una giuria che proclamerà il vincitore il 28 novembre.