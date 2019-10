10 progetti di riqualificazione della Riviera: Tour della Costa tra Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna

Sono 10 i cantieri, in altrettanti comuni del litorale compreso tra Rimini a Comacchio che rivoluzioneranno la costa dell’Emilia-Romagna rendendola più bella e attrattiva per turisti e residenti. È stata approvata la graduatoria finale del bando promosso dalla Giunta regionale per la rigenerazione e la riqualificazione di tratti del lungomare da vivere tutto il tempo dell’anno.

Per illustrare in dettaglio i progetti pronti a partire, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, daranno vita mercoledì 30 ottobre a un piccolo tour della costa in quattro tappe che toccherà le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Alle ore 14.30 Bonaccini e Corsini, insieme ai sindaci Michele de Pascale (Ravenna) e Massimo Medri (Cervia), incontreranno i giornalisti a Ravenna.