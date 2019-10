Anche i viaggi entrano nel carrello della spesa: inaugura a Lugo prima agenzia “Viaggi Coop” del ravennate

Anche a Lugo i viaggi entrano “nel carrello della spesa”: si inaugura sabato 26 ottobre, accanto all’ipercoop del Centro Commerciale Globo, la prima agenzia con l’insegna Viaggi Coop del Ravennate. La nuova agenzia di Robintur Travel Group – il gruppo turistico di proprietà di Coop Alleanza 3.0 – su una superficie di quasi 90 metri offre la consulenza di tre agenti di viaggio esperti ed una impostazione innovativa, pensata per offrire servizi competitivi anche a chi di solito non utilizza l’agenzia di viaggi. “Con le Viaggi Coop – spiega Tina Giglio, direttore Rete di Robintur Travel Group – vogliamo offrire a tutti i consumatori ed ai soci Coop la convenienza, la qualità e la sicurezza di Coop anche nei viaggi, un capitolo fondamentale nella spesa delle famiglie”. Al taglio del nastro, alle 11,30 In via Foro Boario 30 c/o, sarà presente il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara e parteciperà all’inaugurazione anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli.

La nuova Viaggi Coop della città romagnola ha un format invitante e confortevole. L’ingresso è un salottino aperto, che invita a entrare liberamente, sfogliare cataloghi e lasciarsi ispirare per nuove esperienze. All’interno, nell’area consulenza, il personale accoglie e consiglia i clienti, con viaggi e soggiorni riservati ai soci Coop molto competitivi, e un’ampia gamma di servizi e prodotti testati e selezionali per tutti i turisti, comprese vacanze “su misura”, proposte e promozioni esclusive con i migliori tour operator, viaggi di nozze, gestione di liste nozze on line, biglietteria aerea e marittima. L’agenzia offre in particolare opportunità e vantaggi ai soci Coop, come il catalogo “Viaggiare da soci” e la possibilità di raccogliere punti sul catalogo di Coop Alleanza 3.0 (che verranno raddoppiati per tutte le prenotazioni effettuate entro il 7 novembre).

La Viaggi Coop di Lugo è aperta con orari particolarmente comodi: dal martedì al sabato dalle 9 alle 20, ed il lunedì dalle 14 alle 20.

Robintur Travel Group è il gruppo che, con le insegne Robintur e Viaggi Coop, detiene la più grande rete italiana di agenzie di viaggio dirette. Quella di Lugo è la sua quarta agenzia nel Ravennate e l‘ottava agenzia Viaggi Coop, l’insegna che porta anche i viaggi “nel carrello della spesa”, ampliando la diversificazione dell’offerta Coop che riguarda anche a energia domestica, farmaci, libri, ottica, gioielleria, cura degli animali. Una formula che ha riscosso un forte apprezzamento da parte dei consumatori e che Robintur sta estendendo in tutta Italia.

Il Gruppo Robintur è attivo nei segmenti leisure, gruppi e nel business travel; ha chiuso il 2018 con un volume d’affari diretto di 265 milioni di euro, in crescita di 15 milioni sul 2017, e di oltre 500 milioni di volume d’affari indiretto, realizzato in una rete di quasi 300 agenzie in tutta Italia.

La redditività generata lo scorso anno ha permesso di trasferire circa 2 milioni di euro di risparmi ai consumatori e ai soci Coop e determinato un risultato netto di oltre un milione di euro.