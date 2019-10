SGB Ravenna in presidio in piazza del Popolo: “Lavoratori e sindacati uniti nella lotta”

“Oggi è stata una giornata importante per i lavoratori e il sindacalismo di base a Ravenna – fanno sapere da Sgb. – Nel presidio in piazza del Popolo si sono trovati uniti tanti lavoratori delle aziende che operano in appalto: quelli della logistica all’interno dello stabilimento di Marcegaglia, le lavoratrici dei servizi educativi e dell’igiene ambientale delle cooperative sociali. Lavoratori che più di tutti pagano decenni di politiche di attacco al mondo del lavoro. Uniti anche i sindacati che non si rassegnano, che non hanno governi amici, che mettono al centro soli gli interessi dei lavoratori e che con la lotta, anche radicale, li difendono”.

Oltre a SGB, “presenti la CUB, lo SLAI COBAS e il SOLCOBAS. Una delegazione dei lavoratori in appalto è stato poi ricevuto dal Prefetto, rappresentato dal Capo di Gabinetto, dott.ssa Mancini. Un incontro in cui siamo stati ascoltati con attenzione, in cui abbiamo potuto portare le ragioni delle vertenze in corso con i lavoratori degli appalti. Quelle alla Marcegaglia: sull’ennesimo cambio di appalto, che coinvolgerà i lavoratori della Cisa Trasporti, in cui non è garantita la continuità occupazionale; sulle sanzioni e licenziamenti illegittimi dei lavoratori di LBCOOP; sul taglio dei salari da parte di COFARI, che riduce 13° e 14° del 75%, non paga i primi tre giorni di malattia e trattiene 6 ore di lavoro tutti i mesi ai lavoratori”.

“Situazione di cui la principale responsabilità è del committente Marcegaglia, – spiega SGB – con il quale per ben tre volte abbiamo chiesto di aprire un confronto, senza alcun riscontro. Si sono affrontati poi i problemi dei lavoratori delle cooperative sociali, che lavorano nei servizi educativi del Comune di Ravenna. Lavoratrici a cui non è garantito l’orario contrattuale, lasciate senza stipendio se gli alunni disabili che seguono si ammalano, con salari da fame, che si dimezzano o si azzerano durante i mesi estivi”.

Sulla vertenza dei lavoratori della logistica – concludono da SGB – l’Ufficio del Prefetto si è impegnato a promuovere un tavolo di confronto sindacale con Marcegaglia. Da parte nostra abbiamo ricordato che SGB ha già firmato un accordo con Marcegaglia in occasione del cambio di appalto del 2017: allora ci sono voluti sette giorni di sciopero e due blocchi ai cancelli, oggi ci auguriamo di non dovere ripetere la stessa lotta e di trovare dalla controparte la disponibilità al confronto, sino ad oggi negato. L’Ufficio del Prefetto ci ha poi invitato a formulare le nostre proposte riguardo alle tutele delle lavoratrici dei servizi educativi, quale contributo all’elaborazione del Protocollo sugli appalti nella pubblica amministrazione”.