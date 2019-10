Incontro in CNA sulle lavanderie artigiane per sapere tutto su cicli di lavaggio e prodotti chimici

Domenica 27 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, presso la CNA di Ravenna in viale Randi 90, si terrà il seminario tecnico dedicato alle lavanderie artigiane sui prodotti e i componenti chimici utilizzati nei cicli di lavaggio. Formatrice sarà Sara Cimavilla, esperta di Formatex, Torino.

Obiettivo del seminario sarà conoscere gli elementi chimici che compongono gli ausiliari utilizzati prima, durante e dopo i trattamenti sui tessuti e capi di abbigliamento, le corrette quantità per limitare gli sprechi e ottimizzare la manutenzione dei capi – conoscenze fondamentali per consentire al manutentore tessile di selezionare in tempi brevi e diretti la manutenzione corretta dei capi, limitando al minimo gli sprechi al fine di aumentare gli utili. Durante il seminario saranno proposti test teorici e pratici. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al link http://bit.ly/LaChimicaInLavanderia

L’evento gode del contributo della Camera di Commercio di Ravenna. Per informazioni: Nevio Salimbeni . tel. 0544 298641 – nsalimbeni@ra.cna.it