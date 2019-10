Med Store apre a Faenza, è boom di presenze 

Inaugurato alle Maioliche il nuovo Med Store. In fila già dalla mattina, ieri 26 ottobre, centinaia di persone hanno atteso il taglio del nastro del punto vendita all’interno del Centro Commerciale Le Maioliche, ultimo nato della grande catena Apple Premium Reseller.

Alle 16 in punto, forbici alla mano, il sindaco Giovanni Malpezzi, insieme all’amministratore Sandro Parcaroli e al direttore generale Stefano Parcaroli hanno ufficialmente dato inizio alla nuova avventura Med Store a Faenza.

E poi il via alla prima giornata con clienti di tutte le età accorsi alla ricerca dell’iPhone perfetto o per semplice curiosità. Ad accogliere i visitatori d’ora in poi saranno i quattro ragazzi impiegati nella gestione dello store: Valentina Turroni, Nicola Chiarini, Nicola Proni, Nicolò Morini.

“Con lo store di Faenza – spiega Sandro Parcaroli, amministratore unico del Gruppo Med Store – raggiungiamo quota sette negozi in Emilia Romagna: siamo anche a Ravenna, Bologna (due sedi), Modena e Forlì (anche qui con due sedi). In questa regione, dove siamo presenti in quantità massiccia, abbiamo avuto un riscontro particolarmente positivo e ci troviamo bene, infatti stiamo lavorando per aprire un’ulteriore sede a Cesena”. In tutto sono già diciotto i negozi che formano la catena, ma Parcaroli pensa al futuro con l’ambizione di espandersi: “A dicembre la sede centrale di Macerata cambierà veste e si rinnoverà: abbiamo ideato un design strabiliante per 5000 metri quadri di struttura. Il prossimo obiettivo è quello di arrivare in Lombardia”.

Da Med Store Faenza l’intero universo Apple in un ambiente trasparente e luminoso, dal design minimalista in un layout semplice e allo stesso tempo elegante, subito riconoscibile. Protagonisti anche i migliori marchi della musica come Beats, Bose, Sonos e Marshall, il top della grafica e video con Wacom, GoPro, DJI, droni e le ultime novità LEGO. Un luogo dove scoprire (e provare) i prodotti dedicati alla domotica per trasformare la propria casa in un appartamento del futuro. Spazio anche alla formazione Apple: seminari, workshop e one to one per approfondire le proprie conoscenze.

Per celebrare l’apertura, fino al 3 novembre speciali offerte sottocosto valide esclusivamente nel negozio del centro commerciale Le Maioliche fino a esaurimento scorte, consultabili in questa pagina: https://www.medstore.it/faenza

E per la Partita Iva possibilità di leasing o noleggio operativo.

Orari apertura: da lunedì a sabato dalle 9 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20,30.