Videosorveglianza e allarmi, un seminario in Confartigianato a Ravenna

E’ in programma martedì 29 ottobre alle 17.30, nella Sede provinciale di Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, un seminario sul tema: “Impianti di videosorveglianza ed allarme intrusione: le norme tecniche, gli aspetti giuridici, le buone prassi”.

L’iniziativa, che gode anche del contributo della Camera di Commercio di Ravenna, si inserisce nel cartellone del “Festival della cultura tecnica”.

Un approfondimento su un tema di grande attualità, in un momento che vede una sempre maggiore richiesta, da parte di cittadini ed imprese, di sicurezza. Confartigianato ha quindi deciso di approfondire, con questa iniziativa, tutte le principali tematiche normative e legislative per la realizzazione ed installazione di impianti di videosorveglianza ed allarmi intrusione efficienti e moderni: con riferimenti alle norme tecniche di riferimento, agli accorgimenti e buone prassi per realizzare impianti a regole d’arte, tecnologicamente avanzati ed adeguati alle necessità del cliente ma anche con le dovute attenzioni e cautele alle normative sulla privacy.

Il programma prevede una introduzione di Andrea Demurtas, responsabile del Settore Impianti di Confartigianato della Provincia di Ravenna, alla quale seguirà un intervento sugli aspetti legati alla normativa sulla privacy a cura di Alberto Alberani, responsabile del Settore Affari Generali della stessa Associazione.

La relazione tecnica su “impianti di videosorveglianza ed allarme intrusione” sarà invece affidata ad Alessio Piamonti, progettista di impianti elettrici e collaboratore del Giornale Installatore Elettrico.

La partecipazione al seminario è libera e gratuita.