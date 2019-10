Sant’Agata sul Santerno. La giunta in visita all’azienda Casadei Produzione Pallets Santerno

La giunta di Sant’Agata sul Santerno ha fatto visita nei giorni scorsi all’azienda locale Casadei Produzione Pallets Santerno. L’incontro fa parte dell’iniziativa “La buona impresa si vede dal mattino”, che prevede visite al tessuto imprenditoriale del territorio.

“L’ascolto e il confronto con gli imprenditori che decidono di investire nel nostro Comune permette a noi amministratori di avere una visione più dinamica e completa del tessuto locale – spiega l’assessore alle Attività produttive Elisa Sgaravato -. Le visite alle sedi operative delle aziende che hanno scelto Sant’Agata per impiantare e sviluppare la propria attività ci aiutano a conoscere ‘il dietro alle quinte’ dei processi produttivi e a trovare soluzioni a eventuali criticità”.

La Casadei Produzione Pallets Santerno è specializzata nella produzione di pallet Epal e fa parte dell’omonimo gruppo Casadei Pallets, una fra le più importanti aziende italiane nell’industria del pallet. Nel suo stabilimento di 18mila metri quadri lungo la via San Vitale lavorano 16 dipendenti. L’azienda si avvale di linee automatiche che sono state aggiornate e potenziate per soddisfare la crescente domanda di prodotti e servizi in tutte le categorie merceologiche.

Il Gruppo Casadei Pallets è una società a controllo e gestione famigliare da tre generazioni con sede a Mercato Saraceno (Fc). È guidata dai fratelli Riccardo Casadei (amministratore con delega a produzione e servizi commerciali), Antonietta (amministratore con delega ai servizi finanziari e amministrativi) e Paolo (responsabile dei servizi informatici e delle tecnologie). Nel 2011 il Gruppo fonda NolPal, azienda leader in Italia per la gestione e il noleggio del pallet interscambiabile Epal. Nel 2016 viene creata Logi.Ca, operatore logistico per trasporto in conto proprio e in conto terzi.

Il prossimo 8 novembre l’azienda ritirerà l’importante Premio “Il Logistico dell’Anno” per aver creato il “Buono Pallets OK”, un sistema informatizzato per digitalizzare la gestione documentale relativa alla tracciabilità del pallet.

Le imprese che desiderano essere visitate possono richiederlo presso la segreteria del Comune al numero 0545 919900, oppure via mail a HYPERLINK “mailto:segreteria@comune.santagatasulsanterno.ra.it” segreteria@comune.santagatasulsanterno.ra.it.