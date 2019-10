Legacoop Romagna apprezza gli investimenti per la riqualificazione della costa

“I 32 milioni di euro impegnati dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione sostenibile dei lungo-mare dei nostri comuni costieri sono un altro importante passo nella direzione da noi auspicata per il rilancio del turismo costiero. – dichiara Legacoop Romagna – Investimenti pubblici per migliorare le funzionalità, il rispetto dell’ambiente, l’estetica, e in definitiva l’attrattività della riviera, non possono che coniugarsi con gli sforzi delle cooperative e degli operatori del settore balneare nel rendere la nostra costa un luogo sempre più ospitale, bello, sicuro. Investimenti pubblici di qualità che, in un distretto turistico basato sulla piccola e media impresa, sono la politica principale per il recupero della redditività media aziendale. Occorre infine ribadire l’importanza di continuare a condividere con le comunità le linee progettuali degli interventi” .